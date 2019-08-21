中共中央政法委日前在官網發文，點名嚴譴和揭露黎智英、李柱銘、陳方安生、何俊仁乃「禍港四人幫」，歷數他們「賣港投美」的十四宗罪。中央政法委是統管中國司法部門的最高機構，中國司法部門肩負着對內和對外社會治安、國家安全的重任。



中央政法委的文章表明，香港今日的風波暴亂不僅瘋狂「禍港」，而且嚴重危害國家安全，「禍港四人幫」的所作所為已觸犯了國家安全的相關法律，國家安全機構有權對其展開法律行動。



本欄在八月七日已提出國家安全機構，應立案調查今次暴亂黑手內外勾結禍港和危害國家安全的犯罪行為，並認為他們的犯罪行為早已「表面證供」成立。而根據當前形勢的險惡嚴峻，黑手的極大危害，此事必須刻不容緩，堂堂正正的展開，一旦立案則根據中國法律，即由內地司法機構審理。看來，日前中央政法委的文章顯示，有關方面已將調查對象初步鎖定，他們是商人黎智英、大律師李柱銘、前政務司司長陳方安生、民主黨前主席何俊仁。



現在國家沒有「懲治漢奸法」，如果有的話，「禍港四人幫」的所作所為實可以漢奸罪追究。不過，黎智英、李柱銘之流實已無可置疑的被釘在民族敗類、現代漢奸的恥辱柱上，人民的公審已經開始！他們雖然逃過了漢奸罪，但他們的「裏通外國、賣港投美」犯下的是當年汪偽漢奸同樣犯下的叛國罪，仍可法律追究。



眾所周知，「禍港四人幫」犯下的種種罪行並非始於今次反修例風波和暴亂，而是早有前科。他們回歸以來的反中亂港一直是「裏通外國、賣港投美」的行為模式，對香港和國家安全的危害愈來愈大，層面愈來愈高，實質操作、組織策劃、人力、物力、財力、情報操作愈來愈細密。



他們還利用自家媒體對反中亂港、破壞社會秩序、引發公眾不安、造謠惑眾、危害國家安全進行了長時期的鼓吹和煽動，無孔不入、無所不用其極，也早已超出了「新聞自由」、「言論自由」的範圍，成為製造動亂、暴亂，危害香港和國安的工具，同樣觸犯刑律也。