「知己知彼，百戰不殆」，這是《孫子兵法》的基本道理。了解敵方實力和部署，優勢和劣勢，以採取不同策略，避實擊虛，避強擊弱，是克敵制勝的先決條件。面對香港大動亂，港府固然束手無策，中央也進退兩難，歸根究柢就是因為沒有做到知己知彼，既不了解香港真正民意民情，更低估了反對派和外部勢力的險惡用心。



戰爭年代，中共情報工作出神入化，往往能制敵機先，令國民黨防不勝防，反而現在的情報工作消極被動，似有還無。尤其在香港，下情無法上達，中央耳不聰目不明，導致對港政策混亂不堪，未能對症下藥。實際上，反對派和外部勢力合力掀起這場政治惡浪，並非一時心血來潮，而是經過長時間部署，許多暴徒更是受過專業訓練，事前不可能沒有露出一點蛛絲馬迹，港府後知後覺也就罷了，為何中央竟也一無所知？駐港機構到底如何收集情報？又如何向上面反映？



香港一向是外國間諜基地，單是美國間諜就不知凡幾，美國駐港總領事館人數一度超過一千人，比美國駐華大使館的規模還要大得多，這已足以說明一切。最近連串暴力示威都可以見到外國人身影，日前「搞事四人幫」漢奸黎、李漢奸、民主阿婆及政治主教在中環飯局密會，其中一位座上客就是疑似美國國家安全專家，他們不可能只談風花雪月吧？奇就奇在港府乃至中央似乎完全不設防，任由外國間諜在港如入無人之境。港英年代好歹還有一個政治部，既可收集情報，也可監視疑似目標，現在連這基本武功也被廢掉，難怪妖孽為患，群魔亂舞。



過去中共不僅情報工作出色，滲透和瓦解敵軍的工作也非常成功，經常不戰而屈人之兵。現在呢？情報工作固然失敗，滲透和瓦解更是無從說起。港英政府撤退前埋下無數地雷，安插不少無間道，回歸後沒有清除這些地雷和無間道，正是最大敗筆。