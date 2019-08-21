香港枉為國際金融城市，繁華表象後面藏污納垢，衞生事故迭爆不休，早前便揭發各區鼠患嚴重，大鼠戊型肝炎全球八宗個案，香港獨佔其七，成為全球另類第一，醜出國際，震驚本地。近日又爆出中環至半山自動扶手電梯含有大量細菌，較家用廁所板更骯髒。



半山區居民及遊客，使用中環至半山自動扶手電梯是最方便途徑，故此人流旺盛，由於途程頗長，難以避免需觸摸扶手一段時間，扶手的清潔情況一直被忽視，冇靈魂政府後知後覺，有政黨進行調查赫然發現，該扶手電梯手柄的含菌量每一百平方厘米最高達一千九百個CFU（菌落形成單位），不但較家用廁所板骯髒，亦較其他扶手電梯約四百至七百CFU高逾兩倍。政黨找人測試，全程觸摸扶手，雙手含菌量飆升一百三十倍，數字驚人，若然之後沒有及時洗手消毒，大量細菌將經進食等方式進入體內，隨時染病。



政府部門不重衞生，多年來只是一星期清潔該扶手一次，而且是用原始及傳統人手方法清潔，未能防範細菌迅速孳生，議員促請政府使用科技協助清潔，例如自動扶手消毒器，及以紫外線殺滅細菌。



建議還建議，意見未必接受，政府態度多數照舊。單看颱風山竹災後一年，各區山道或沙灘依然有遺害如殘枝及垃圾未清理，滿目瘡痍竟然維持至現在，官僚連肉眼看得見的問題也不改善，無形的細菌病毒自然更加懶得理。二○○三年沙士爆發，香港近三百人喪命，是全球死亡個案最多的地區，政府應變無方，幸好市民懂自救，戴口罩及勤洗手，才避免造成更大災難。之後政府沒有認真吸取教訓，市容衞生每況愈下，高官曾經做騷清潔後巷，但及後無以為繼，後巷堆積垃圾，大街老鼠橫行，發生疫禍是遲早的事。特區百廢待興，不但城市要清潔，官府也要大清洗，掃走垃圾庸官。