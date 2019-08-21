「八一八」和理非（和平理性非暴力）逾百萬人集會及遊行之後，政府發言人聲明指出：「目前最重要的是要盡快回復社會秩序；當一切平靜之後，政府會與市民展開真誠對話，致力修補撕裂，重建社會和諧。」林鄭月娥昨日表示，「會馬上展開工作，構建一個對話平台，希望大家用互相諒解、尊重的態度，為今日的香港尋找出路。」一日之內，由「當一切平靜之後才展開對話」變成「馬上構建對話平台」，是不是說「止暴制亂」已經生效，現在可以與「不同持份者」進行溝通，修補撕裂，然後期待香港「重光」呢？



政治問題政治解決。政治的過程就是溝通，政治發生了問題，即是溝通上出現了障礙，歧異加深，衝突亦無法緩和。民主開放社會，「政治溝通」（Political Communication）是化解政治危機最好的辦法。「政治溝通」有三個要點：誰來溝通？怎樣溝通？溝通甚麼？先說「誰來溝通」，即溝通者是些甚麼人：一、公職人員，包括各級政府人員、各級的議會議員。二、政黨、政治團體的領袖、成員。三、影響公共政策的個人或團體，包括關心政治的民眾、獨立媒體或各種利益集團。四、一般民眾或民間團體。在上述四類人中，只有第一、二類人的聲音最大，因為他們有資源、有組織、有發聲的平台；第一類人更是擁有權力，可以制訂和執行政策。至於第四類人（眾人），聲音最小，甚至是沉默的大多數。他們只有選舉時，才可以用選票來表達他們的心聲和意見。當發生牽涉到生死存亡的重大社會危機時，他們便會透過大規模群眾運動或政治抗爭，充權發聲，而且聲音響亮，迫使權者聆聽民意；再說「怎麼溝通」，即是溝通工具。在今天這個資訊科技高度發達的時代，資訊自由流通，政治溝通者可以透過大眾媒體，網上媒體，把說話讓大多數人聽得見；至於「溝通甚麼」，即是溝通的主題，或者簡單的說，就是民眾對當前重大政治議題的意見，也就是所謂「民意」。



回頭再看看特區政府的所謂「馬上展開構建對話平台的工作」。林鄭說：「希望溝通平台開放、直接，與各階層、不同政治立場及背景人士進行，她本人及各司局長很願意到社區直接對話及溝通。」為籌備溝通對話平台，林鄭說本周內會先邀請一些「有心人」，希望先聆聽他們的意見。筆者不禁要問：政府管治威信已蕩然無存，民眾可以說對它毫無期望，經過兩個多月的政治風暴，已令香港變成一個沒有「免於偏見的自由」的社會，人們互不信任，互相不能說服對方，而由政府構建的「對話平台」，可以「透過對話，互相諒解」，乃至化解危機嗎？