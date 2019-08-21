民陣在剛過去的周日發起維園集會，號稱有一百七十萬人參加，比警方公布的數字發水十多倍，笑大人個口。很明顯，反修例上街人數一次比一次少，佔領機場圍毆旅客又受盡千夫所指，社會輿論逐漸轉為止暴制亂。一言以蔽之：反修例已是強弩之末、開到荼蘼。



春江水寒鴨自知。別看漢奸黎在遊行帶頭兼口硬聲稱「唔怕解放軍」，繼續扮其民主鬥士，其實看反對派反應就知他們虛怯得很。先說小漢奸，羅冠聰固然溜到美國讀書，黃之鋒亦突然避出風頭。大家一定記得，兩次圍警總都是由黃羅二人帶頭，但最近多次遊行堵路都不再見他們帶領，黃之鋒甚至不斷在臉書強調「沒有大台」，撇清自己的領袖關係。老漢奸也是一樣，毛婆突然飛去外國探仔，銷聲匿迹，每次暴力衝擊均現身「調解」的反對派政客亦轉趨低調。如此種種意味甚麼？你懂的。



漢奸黎肯定是內心最虛怯的一個。由官媒怒批他是「民族敗類當代漢奸」、「活脫脫一副賣國求榮漢奸嘴臉」，到港澳辦點名他是今場風暴的幕後黑手，再到政法委將他及其身邊走狗：李柱銘、陳方安生、何俊仁統稱為「禍港四人幫」，發聲的層次一次比一次高，語氣一次比一次嚴厲。政法委掌管全國各級司法機構，如果不是即將有所行動，會無的放矢嗎？



這不禁令人想起解放軍在官方微信發放的訊息。除了說十分鐘可到香港，更附上一張蝗蟲圖片，寫上「港毒分子」字樣再打個交叉，又提到八月八日立秋，螞蚱學名叫「蝗蟲」，成蟲存活期約九十日，「在秋天會逐漸絕迹」云云，秋後算帳的意味呼之欲出。



「港毒分子」常將內地人喚作蝗蟲，如今內地反將他們貼上蝗蟲標籤，可謂抵死。總言之，香港是中國的地方，永遠也是，堂堂大國會買洋奴漢奸的怕？等待這些蝗蟲的只有死路一條而已。