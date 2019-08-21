因反對修訂《逃犯條例》惹起的政治風波擾攘了幾個月，剛過去的八月十八日大遊行可能是一個重要轉捩點，當日的示威者相對較和平，此後整場運動或許也會由暴烈轉向於平和。本欄在預測未來走勢之前，先回顧一下過去的判斷。



所謂「立乎其大者，則其小者不能奪也」。要知道京港政府如何處理這場危機，首先要掌握他們如何為其定性。修訂《逃犯條例》不是甚麼天大的事，反對派為此而大動干戈，不停煽動民眾情緒，這在阿爺眼中，就是無理取鬧，借題發揮，絕不能過於縱容，否則養成其惡，將來為禍更烈。故充其量只會將修例之事擱下，其他的絕不能讓。



筆者是秉持上述原則作判斷，故兩個月前，當鋪天蓋地的評論認為，中央會為平息民怨而要特首林鄭月娥在短期內下台，我卻不作如是觀。又有人說會勒令特區部分官員問責下台，我對此不反對，但對能否實施也素來存疑，更指出特區政府成員很多是「職求官」而非「官求職」而來，他們是受邀請才出任的，故不會說換就換。亦有人將香港政局與台灣總統選舉拉上關係，說北京為了保住台灣國民黨聲望，將不惜向香港反對派讓步，以祈盡快平息事件，對此我更力排眾議，認為提出這論調的人是想錯方向了。



事實證明，林鄭和她的班子至今仍然完好，北京從不急於去平息民怨，究其原因是阿爺認為，此事鬧到如斯田地，主要責任不在他們，而在借機鬧事的人，香港反對派就像一群慣壞的孩子，絕不能讓他們恃寵橫行。



前瞻未來，中央又會否出動武警、解放軍來港平亂？我估計是不會的，雖然慣壞了，畢竟還是自己的孩子，阿爺對他們會「靠嚇不靠殺」，震懾一下是可以的，動真格的機會卻極微，尤其是「八一八」後暴亂若逐漸減少，中央就會開始改用柔性手段。