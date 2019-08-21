一個衰世，確實會有許多不祥的徵兆。反修例示威、衝擊浪潮可謂無日無之，香港原本脆弱嘅經濟環境死多兩錢重，看來，下半年或錄得負增長，經濟陷入衰退已經寫在牆上。財金高官無不哀嘆連連，財爺陳茂波就指出，近日社會事件令本港變得繃緊，不同行業都受到打擊，更比喻本港已經掛起三號風球，警告「颱風會正面吹襲香港」！至於商務及經濟發展局局長邱騰華亦老調重彈，一再指出香港經濟正處於內憂外患！



然而，高官睇到嘅「末世情懷」，普羅百姓如老朽都睇到，問題係你哋𢭃比美國總統更高嘅人工，總不能除了有「憂患意識」而拿不出一些救市的良策吧？林鄭及其管治班子，除了廢噏，就是做「鍵盤戰士」，龜縮在冷氣房篤篤復篤篤，香港就一仆一碌！唉！良材毀棄，廢柴當道！香港怎會有運行？



如今香港臭名遠播，遊客唔敢來，百業蕭條，行行嗌晒救命！旅遊、飲食、零售全部吊緊鹽水，冇靈魂政府日前推出所謂「撐企業、保就業、解民困」措施，財爺的一百九十一億元支援措施，政務司司長肥仔張在網誌中不忘為其「鼓與吹」，形容為「天旱甘露」，說甚麼有針對性、跨階層、跨界別，對當前疲弱嘅本地經濟起着一定程度嘅紓緩作用云云。



家陣老百姓無不如涸轍之鮒，政府解困亦不過是小恩小惠，一般基層連買豬肉煲湯都要左支右絀，最後都係在「青菜湯的淡味裏，領略到生之淒涼」呀！去你媽的「天旱甘露」！



政府一眾高官個個大把物業揸手，根本不知民間疾苦，施政堅離地，偶爾滴一兩滴小雨點，就觀音上身，以為甘霖遍施，老百姓個個嘴角有油，腦滿腸肥，好心喇！老朽想起一首《麻雀》詩，正是當今廢柴高官之寫照：一窩兩窩三四窩，五窩六窩七八窩。食盡朝中千鍾粟，鳳凰何少爾何多！