被判監十六個月的違法「佔中」發起人戴耀廷，日前，獲法庭批准在上訴期間保釋外出。他在步出法庭後談及香港過去兩個月的亂況時，竟大言不慚稱香港「真正的黃金時代就會來到」，並表示自己會用「公民抗命精神」參與「爭取民主」。



面對中美貿易戰和修例風波的內憂外患，香港前景令人憂慮，很多市民、小商戶都向筆者表達過去兩個多月的生意一落千丈、收入大減，但戴耀廷竟然以「離黃金時代不遠」來形容，難道香港的「黃金時代」就是愈差愈亂愈好？



戴耀廷所謂「香港的『黃金時代』即將到來」，包藏禍心，暴露他亂港奪權之心不死。其謀劃的「風雲計劃」，提出要在今年區議會選舉中，將反對派的議席由約一百席大幅增加至三百席以上，藉此搶佔相關的一百多個選委席位，為下一屆特首選舉「造王」作準備。區議會選舉快將開始報名，戴耀廷現在獲准保釋，時間之巧合，令人懷疑且擔憂，他出來就是為了充當區議會選舉的操盤手。



戴耀廷日前在法庭外被記者問到近期暴力示威活動，與他當初主張的「愛與和平、公民抗命」是否還相符合時，戴耀廷卻顧左右而言他，只能以其本人在獄中資訊有限而無法評論來迴避記者。



但是毫無疑問，在「佔中」期間，戴耀廷曾經瘋狂鼓吹「公民抗命」、「違法達義」，而現今修例風波正是當年「佔中」的升級版，戴耀廷是令到香港陷入暴力橫行、無法無天的罪魁禍首之一。



戴耀廷在違法「佔中」時以歪理煽動年輕人，是打開了違法暴力的「潘朵拉魔盒」，令部分人以為違法可以「達義」，加上法庭輕判，有部分違法佔中者更不用入獄，為害至深。至今日社會出現的「焦土政策」，暴徒以非法、不公義、恐怖的暴力手段去「爭取公義」，更絕對是無法無天、不公不義。