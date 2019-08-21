過去三十多年，內地經濟急速發展，社會生態面貌亦有翻天覆地的改變。由於變化速度實在太快，每個年代成長的年輕人都有顯著不同的特徵。今天，社會學家觀察內地青年的行為和心態個性時，紛紛發現九十後和○○後的群體，會較老一輩來得更愛國、自信和激情，對未來社會充滿美好的期盼和憧憬。



如果有留意國外新聞的話，近日在港示威事件的情緒已蔓延至國外，遠至美洲、歐洲及大洋洲，均有華人團體表達正面或反面的立場。在墨爾本的街頭上，我們可以看到一群內地青年，高舉五星紅旗唱着國歌，表達祖國維護領土完整的決心。他們集結在當地的公共設施附近，呼喊「中國加油」，毫不掩飾自己的愛國情緒。



另一邊廂，網上亦有連綿不斷的罵戰，一名疑似香港青年質問他人，說那些在外國的內地留學生亦受過高等教育，不明白為何仍然可以如此愛國。結果隨即引來大量的圍攻，並還以種種不同的回應，就如「愛國不用理由」；「因為有國才有家」；「因為祖國是我的驕傲」……事件及相關內容已被《人民日報》轉載。



事實上，內地青年比以往任何一輩都較容易展示出愛國的心志，尤以千禧一代更為普遍。數數年頭，在二○○○年前後出生的小伙子，如今已達到十八歲，正值花好年華升讀大學的年紀。中國千禧一代的數目達到四億人，是日本人口的三倍以上，也是香港和台灣總人口的十倍以上，是中國內外不能忽視的聲音。



內地千禧世代，出生於祖國急速發展的時期，享受着經濟發展的紅利，不但物質生活得到改善，在精神的追求也得到滿足。近年，內地流行一種「國風」文化，將中華傳統元素革新，融入現代社會向外界展示，體現出對自身歷史的自信。與此同時，基於對民族群體的肯定，也自然對當代祖國流露出最純真的熱誠。



相反，今天在香港社會的街頭，每天上映着不少青年對社會怨懟的畫面，對港府或祖國表示不信任，亦正正反映出他們對自己或前途欠缺自信。也許，造成今天如斯的田地，不能將責任全放在年輕人身上，反而應該歸咎於教育的失敗。自回歸以來，當局沒有把握機會推動國民教育，香港青年無從認知真正的國情，每每只能看到祖國負面的形象。



或許，他們沒有意識到，香港受到中央政府長年的關顧，成就機遇靜待我們發掘。只要能夠搭上發展的快車，廣大的香港青年也能有穩定的前景，不再受困於香港狹小的空間之中。民族之情來自於認同，認同來自於信任，而信任是來自於認識。現在，國民教育在港徹底失敗，青年對祖國缺乏信任和認同，不但年輕人需要反思，社會更是需要一場深入的檢討。



不過，我還是相信局勢會好轉過來。許多香港青年近日所表達的，正正就是其赤子之心，只是方向出現偏差。我相信，給點空間和時間，讓他們認識祖國，總有一天也能與內地千禧世代融和，攜手共同表達作為中國一分子的光榮。