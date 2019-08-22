神州觀察：動輒作惡幾十年　打黑先打保護傘

有黑社會的地方就有保護傘，這是內地掃黑除惡過程中一再被驗證的真理，尤其是一些黑惡勢力橫行鄉里，為非作歹，動輒長達數年、數十年之久，說明背後的保護傘根深柢固，而由此造成的社會危害亦更巨大，故打黑惡必須先打掉保護傘。



中紀委近日通報指，官方自年初至今曝光了漠視群眾利益問題兩百七十多宗，處理四百二十多人，包括七名廳局級及二十多名縣處級官員，當中涉黑惡腐敗及保護傘領域達六十多宗，佔比近兩成半，情況令人擔憂。通報又列舉陝西榆林市綏德縣公安局原黨委委員、掃黑辦主任任世凱等人入股黑社會經營煤礦，並參與分紅，幫助疑犯逃避處罰，充當黑社會保護傘等問題。據查有關人員早在二○一○年就已淪為保護傘，直至今年五月才被當局立案調查，可見「打傘破網」工作並不易做。



深圳大學數年前的研究指出，內地官場有近八成官員腐敗期間仍可獲職務晉升，腐敗跨度平均為八年半，意味官員的腐敗行為通常需要近九年時間方可被揭發，這與上述任世凱等人的「潛伏期」不謀而合。此事更加說明，保護傘一日不倒，黑惡勢力便一日難以清除，而且和官場上「邊升邊腐，邊腐邊升」的情形一樣，舉報黑惡勢力的聲音通常會遭屏蔽、消音，從而令他們變得更加有恃無恐，繼續瘋狂作惡。



像備受關注的山西古交首富耿建平涉黑案，就被指是「長期稱霸一方、作惡犯罪、欺壓群眾的典型」，日前已進入庭審階段。據當地警方披露，耿家父子自上世紀末就開始糾眾作惡，並通過賄選當上村主任及人大代表，公然搶佔煤礦，壟斷經營，非法斂聚億元計財富建立「黑金帝國」，乃至私設武裝隊，魚肉鄉里，隻手遮天。當地民眾不但長期投訴無門，還有人因此被警方抓捕，甚至耿數年前一度被中紀委帶走調查，卻仍能毫髮無傷而回，寧不叫人驚詫！



更神奇的是，耿建平的前黑道靠山、有「太原地下組織部長」之稱的張新明，縱橫鄉里三十年亦平安無事，以致黨政軍皆被滲透，山西官場幾近全面崩塌，所涉保護傘不知凡幾。而作為其得力幹將的耿建平，竟可在他處繼續橫行無忌，不得不叫人懷疑當局看似風風火火的掃黑除惡鬥爭，最終到底能收到多大成效，無處不在的保護傘又該如何全面清除？



正如當局所指，新一輪掃黑除惡督導工作又已實現全國全覆蓋，只是當中被查處的深圳、大連、海南等地黑惡勢力動輒存在二、三十年，與之「相輝映」的則是「潛伏」二、三十年的官場保護傘陸續被挖出，所以這樣的全覆蓋又有多大意義？



