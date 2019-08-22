正論：兩制失守走錯軌　撥亂反正做到底

兩制潰不成軍，一國引火燒身。本報近年屢次忠告一國兩制崩壞，必須盡快檢討，然而中央一直視而不見，啞忍縱容，物極必反，終致今時今日的亂局。望穿秋水，特區瀕臨玉石俱焚，有關方面才作出反應。基本法委員會副主任譚惠珠日前提出，二○二二年由全國人大常委會領頭檢討「一國兩制」，此番言論引起質疑，特區已經亂得不能再亂，兩制亟需救亡，一國何故還要再等三年才撥亂反正，難道有難言之隱？



中國軍力在全球三甲之內，亦是世界第二大經濟體，你有我有，不怕外國的飛機大炮，就算經濟制裁也可兵來將擋，然而國勢雖強，形象依舊未去到同一高位，故此一直大力拓展外交，改善國際形象，經過多年努力稍見成效，偏偏香港問題又惹起事端，給西方大做文章。美國慣以人權課題來施壓，連過氣英國也以《中英聯合聲明》來「抽水」，西方媒體大書特書，中方最怕「口水戰」，故此未敢在香港問題上手起刀落，任由一國兩制苟延殘喘。



國際形象可以慢慢樹立，來日方長，香港百病叢生，病入膏肓，能夠再等三年嗎？要不棄救，宣布死亡，給外部勢力檢屍，要不就來個急救，哪有慢條斯理，擇個吉日良辰，幾年後才動手的道理？



治病須對症下藥。一國兩制，顧名思義，一國為先，兩制在後。《基本法》賦予高度自治，保障五十年不變，重點是生活，馬照跑，舞照跳，享有言論自由等等。偏偏廿多年特區解讀錯誤，把重心放在政治，高度自治走上絕對自治、港獨的錯軌，導致先後爆發佔中及現時示威暴潮亂象。



多年來耳濡目染，再加上反中亂港壹傳媒等不良媒體洗腦，不少回歸後出生或成長的年輕一代，不但反政府甚至反國家，不認自己是中國人，甚至連國旗也拋落海，國徽也噴污。這一代人可說是毀了，難以重新教育，好言相勸也試過但無效，敬酒不飲飲罰酒，若不接受沉痛教訓，相信也不能令他們醒悟。



治亂世用重典，律法要嚴明，執法亦要配合，可是捍衞法治的律政司由「避政司司長」鄭若驊把持，淪為漢奸洋奴黎智英等人的保護傘，而且延伸至警隊，庇黑護奸。警隊的操守及紀律一直為人詬病，最近又爆出在醫院集體用私刑虐待長者，「黑警」之污名難洗脫。政府無能，充斥港英舊電池，倒行逆施，招惹民怨，妄想用問題多多的警隊來平息暴亂。一國兩制落在這些庸才手中，廿多年來爛透不堪，小修小補恐怕作用不大，就算今次能夠平息示威暴潮，勉強維持現時的制度，難保三五七年後，不會再來一次更激烈的動亂。佔中五年後爆發「顏色革命」就是最好的例子。



不少人渴望的是大刀闊斧的改革，其中一個權宜方案就是修改《基本法》，把港人治港條文刪去，容許內地精英專才來港，京人治港總勝過庸才禍港，而且亦免除長久以來指控中央插手香港事務的爭拗，施政效率可望提升。



警隊在這次示威暴潮之中成為眾矢之的，亦是需要一次徹底的改革。首先編制上疊床架屋，甚麼飛虎隊、藍帽子、機場特警、防暴警、G4，一大堆名字，把港英時期的模樣照單全收，根本沒如此必要，應倣效內地公安部門，特警及民警已經可以涵蓋大部分職務，效率更勝一籌。警隊不但要精簡架構，亦要去蕪存菁，掃走敗類，才能挽回聲譽。



他山之石，可以攻玉。香港警察面對暴徒雞手鴨腳，故此一直有人呼籲解放軍快點出動，其實殺雞焉用牛刀，內地武警訓練有素，應付香港的「野貓」黑衫軍，綽綽有餘，可以效法駐港部隊，在香港邊陲位置長駐，分擔反恐抗暴責任。



香港不但對高端專才求才若渴，勞動人口亦有極大需求，香港人會在內地設廠招聘當地勞工，為何不可以反過來，在內地招聘勞工來港呢？香港不是缺乏清潔工、洗碗工甚至建造業也青黃不接嗎？有人解釋是港人對內地人總有一份莫名其妙的排斥感。



成也兩制，敗也兩制。沒有兩制，沒有特區，然而也是兩制令到香港與內地好像有一條無形的鴻溝，壁壘分明。回歸廿二年，人心從來未回歸，產生不少深層次的矛盾。兩制保留了不少殖民地體制，陰魂不散，例如三權分立，在香港變成三權對立，司法凌駕行政，製造混亂。



若要徹底解決香港的問題，做到真正回歸，亦有建議廢除兩制，把香港納入大灣直轄區，一國一制一條心，大一統其利斷金。



成為大灣直轄區城市的優點，是可以與內地制度同步接軌，而且互惠互利，消除關卡，人才資金自由流動，你中有我，我中有你，不會再產生中港之分。國務院日前公布深圳為示範區，有人憂慮會取代香港，其實大灣區一家親，香港不要妄自與深圳競爭，反而有區內城市作為後盾，做好自己國際金融中心的本分便行。政治塵埃落定，專心改善經濟民生，不正是大部分市民的心願嗎？



樹德莫如滋，去疾莫如盡。香港病了很多年，蹉跎歲月，百廢待興，需要徹頭徹尾的改革，撥亂反正做到底，把危機化為生機，才能再次起飛。



