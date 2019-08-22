功夫茶：司底驊跌者恒跌　民望趴街續龜縮

有人話喎，時間就好似𡃁模嘅事業線，擠一擠就有。之不過民望呢家嘢，功夫茶夠膽拍心口寫包單，任你點擠，出盡九牛二虎食奶之力，冇就係冇！



呢，大家聽過「靜者恒靜、動者恒動」未呀？等功夫茶丟吓書包喇，此乃牛頓第一運動定律，又叫「慣性定律」。假設條件為物體在不受外力嘅狀況下，不動嘅物體就保持不動，正在動嘅物體就繼續保持同樣速度前進。



哈，功夫茶忽然靈光一閃，明白點解「避政司司長」鄭若驊去年一月上任以來，每次嘅民調評分沒有最低，只有更低。最新一份民調顯示，司底驊民望評分又好似食咗瀉藥咁一瀉千里，僅得一點七五分咋，惟有繼續「墊司底」。根據「慣性定律」，就係「跌者恒跌」，愈跌愈有，跌到反晒白眼四腳朝天，跌到龜甲裂如卜筮，等你估佢唔到點樣「對所有案件都會一視同仁處理」，點樣「繼續以謙卑和專業做好工作」，勁啩！老娘就係廢噏當秘笈，一於霸住毛坑不拉矢，吹咩！



嗱，林鄭就係唔怕做「逐臭之婦」，攬住呢隻縮頭龜當寶，咁大舊負能量壓住，梗係唔會政通人和，只會攬炒齊衰。呢，林鄭民望一樣愈擠愈縮，已冇昔日「好打得」之神采，更冇當年「官到無求膽自大」之底氣，但見其顏色憔悴，形容枯槁，真係我見猶憐！何昔日之芳草兮，今直為此蕭艾也！



話時話，股票市場有所謂「止蝕」，壞鬼文人嘅說法，即係「寧可抱香枝上老，不隨黃葉舞秋風」，家陣林鄭寧可攬龜地上爬，都唔肯快刀斬亂麻，攬炒之下，自己民望又隨之一路下挫，未能止蝕，睇個跌勢，咁唔係玉石俱焚、將自己推上不歸路係咩呀？



司底驊寡廉鮮恥，知法犯法，放生漢奸黎條粉腸，更成為正契弟嘅保護傘，黑金捐款、佔中搞手、反中亂港永遠走在最前線，俱能逍遙法外，咁就難怪佢卯足蠻勁飛去美國唱衰香港。至於刑恐東方報業集團記者案，明明鐵證如山，東方及受害人至今去信十四次，只求一個說法「告或不告」，司底驊都一味龜縮，連氣都唔敢抖一口。喂，咪驚青，功夫茶只係想敲一嘢佢個龜殼，追問佢口中所講嘅「獨立、不偏不倚、無畏無懼」檢控守則，究竟來自何家「空洞派」掌門人啫！



呢，林鄭話當社會回復平靜，會立即構建溝通平台。功夫茶不忘提醒，一日官不稱職、德不配位嘅司底驊仍在龜縮爬行，香港法治淪喪、司法不公將更凸顯。林鄭構建嘅平台，若然只係畀佢大玩特玩龜縮神功，則香港嘅曙光永不會乍現！



