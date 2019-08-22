世界視線：馬克龍挑機普京　哪壺不開提哪壺

俄羅斯總統普京日前訪問法國，並在位於瓦爾省的總統度假地與馬克龍會面，除了就烏克蘭、敍利亞等問題交換意見，雙方亦在如何處理示威集會的問題上暗暗交鋒，馬克龍原想藉人權問題教訓普京，結果被對方反將一軍，好不尷尬。



在會前傳媒拍照的時間，馬克龍當眾促請俄羅斯效法其他歐洲國家，遵循示威、言論、集會及選舉自由，暗批俄羅斯當局壓制七月以來在首都發生的反對派示威。礙於馬克龍是「主場」，普京當時隱忍不發，等到會後答記者關於如何處理莫斯科示威時才開腔，強調不希望類似法國「黃背心」示威的同類事情發生在俄羅斯首都，又表示「將盡力確保情況不致超越法律所定的界限」。



數字最能說明問題。自從「黃背心」運動爆發以來，已造成最少十一人死亡，近二千五百人受傷，包括數十人永久傷殘，莫斯科當局不果斷制止集會，任由暴力浪潮升級，難保不會真的演變成「黃背心」翻版。最諷刺的是，意大利副總理薩爾維尼早前曾公開聲援「黃背心」示威者，惹來馬克龍強烈不滿，怎麼現在又來對俄羅斯的內政說三道四？



馬克龍以處理示威「教訓」普京，本來就很不要臉，最離譜的還是要求俄羅斯效法歐洲。事實是包括法國在內的諸多歐洲國家，緊跟美國的指揮棒，對俄國實施制裁。冷戰時期蘇聯還有東歐的「小兄弟」，如今歐盟不斷東擴，俄羅斯不斷被擠壓，到底是誰把俄羅斯「趕出歐洲」？



面對普京的反詰，馬克龍除了重彈「集會自由」、「選舉自由」的老調，也不得不呼籲示威者自由表達意見要「減少衝突」，並強調法國不能接受的是製造破壞和騷擾公眾秩序。無獨有偶，美國波特蘭市日前的右翼團體與左翼團體集會，雙方劍拔弩張，期間十多名示威者干擾警方執法，向警方投擲礦泉水瓶被捕；再之前亦有紐約民眾向警察潑水被捕，當地警察部門首長強調，這種行為「永遠不會被容忍」，可見「止暴制亂」乃天下公理，超越社會、政治制度的分歧。



