自發的學生運動，從來都高舉民族主義的大旗，反對外國帝國主義和殖民主義的欺凌入侵。香港也不例外，在回歸之前的保釣運動，反日本與美國侵佔中國領土，也由此開啟香港反英國殖民主義的社會運動，即使其後衍生出反六四事件，反共但主調還是民族主義。



可惜的是，從「佔中」開始，香港的學運走上「港獨」的偏向，但還是追求本土自決，表面上立足香港。不過，性質上已有大的轉變，一是不認中國，二是弄出莫名其妙的香港民族，結果是把香港與中國內地對立起來，建基於更莫名其妙的香港一制與一國的衝突，於此已漸露背後的政治企圖──藉口反共，實質反中，藉口獨立自決卻在政治上全無可能。由此而推展至恢復英國殖民主義，歸英歸美，在此之前的所謂香港民族理論、香港獨立自決，都已拋諸腦後。近月來反對修訂《逃犯條例》引發的示威暴亂，目的只是歸英歸美。



社會運動演變為要歸附前殖民宗主國和美國帝國主義，這個運動便很難本土自決，而是明顯地顛覆現有主權政權，變成外國推動也依附外國的叛變運動。



香港大專院校學生會日前舉行「英美港盟，主權在民」集會，組織者是「大專學界國際事務代表團」與網上討論區「我要攬炒」團隊，兩者都是沒有代表性的烏合組合。他們的訴求是：英國確認中國違反「聯合聲明」，美國通過「香港人權與民主法案」，目的都是不承認中國對香港主權，要求英國與美國介入香港，特別是要求美國監督和制裁香港，這都是要把香港從中國主權下轉移出去受英國與美國的政治保護和介入。



這次集會似乎沒公開宣稱歸英歸美，但是「英美港盟」便是背叛中國，所謂「主權在民」則是假話，香港一是怎樣可以與英美結盟？二是與英美結盟是怎樣的結盟？結盟為名，讓英美把香港變成屬地、殖民地為實。此所以集會高舉美國國旗，甚至有說會引導美軍入城佔領。



至於網上討論區的「攬炒」是要與香港玉石俱焚，大專院校的學生竟然與他們合作，也當然與他們一起要摧毀香港，摧毀的目的是把香港變成英美殖民地。這樣的投靠帝國主義的學生運動，世所罕有，很難會相信這樣的主張和運動是本土自發，而不是外國策動。



結合這幾個月的暴亂，這不過是顏色革命的一個花招，卻暴露出這些學生、社會青年的真正政治性質──賣國。集會有幾千人參加，香港賣國的人真不少。我尊敬的老師吳靄儀也走上這條路，令人惋惜。