不管這場風波暴亂如何結束——或解放軍平亂，或反對派調整策略，讓北京失去「平亂藉口」，誘使香江府衙「坐下來真誠商談」，香港要想免於動亂不斷發生，香江府衙和中央都必須揪出剷除黑手，都要把以黎智英為首的「禍港四人幫」繩之以法，否則，平亂的代價將白白付出，反中亂港敵對勢力在避過風頭、瞞騙世人、休養生息後必捲土重來，以十倍的努力、百倍的瘋狂製造更大的風波暴亂。



因此，毫無疑問，斬黑手，擒賊先擒王，堵死亂源是最重要的事情。我們相信，若大軍平亂，中央必定會這樣做；若由香江府衙坐下來和反對派商談，則一定還會像以往般放過黑手、「賊王」，甚至接受他們的某些條件，繼續縱容綏靖，助其壯大，反對派一定會隨時翻臉，何況他們背後的美英主子更會根據自己的「戰略需要」，隨時指揮他們開戰。黎智英不是早已聲稱要「為美國利益而戰」嗎？李柱銘不是更早聲稱要「日日當漢奸」嗎？他們是隨時聽命、整裝待發的。



不必懷疑，反中亂港集團、美英勢力也會對形勢發展作這樣的估計。最近他們明顯改變策略，暫時讓暴亂「退潮」，戴上「和理非」的面具搞遊行。見此，香江府衙就忙不迭的向他們「釋放善意」，搞甚麼「真誠商討」、「讓香港重新出發」。看來，經過這麼大的風波暴亂，林鄭月娥還是她那個招災惹禍的「大和解」思路、還是綏靖投降那一套。



毛太祖說過，機會主義頭子改也難。林鄭月娥「港英餘孽」背景和投降派本性改更難，她的路線繼續下去，更大的禍事還在後頭。因此，朝廷不僅不能對反對派再抱幻想，對林鄭月娥也不能再抱幻想，對處理斬斷黑手問題，必須堅持強硬立場，拿出解決辦法，親自動手斬妖除魔。只有這樣，才能有效防範反中亂港勢力的反撲，將反對派打趴下，才能讓美英勢力沒那麼容易找到「香港代理人」，才能振奮愛國愛港人士的精神，才能讓廣大市民看到香港步入正途、走出困境、安定繁榮的希望，才能對「一國兩制」恢復信心。