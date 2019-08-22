十里不同天，百里不同俗，當香港動亂愈演愈烈之際，一河之隔的深圳則是另一番光景。日前中央高調宣布支持深圳建設「中國特色社會主義先行示範區」，意味着其戰略定位獲提升，也意味着深圳將會加快發展步伐，不僅成為創新創意產業中心，而且成為與國際接軌的金融中心。中央意圖很明顯，既然香港靠不住，只好另起爐灶以深圳取而代之。



最可悲的是，香港社會陷於政治狂熱，一味內鬥內耗，對鄰居發展大計不屑一顧，對本身邊緣化危機渾然不覺。有人甚至自我安慰，認為香港擁有聯繫匯率制度，而內地目前仍有外匯管制，深圳短期內恐難取代香港地位。這分明是一葉障目，「先行示範區」最大意義就是先行先試，創新創意，既然中央授予尚方寶劍，深圳勢必充分利用，誰說外匯管制不能逐步開放？一旦深圳實現人民幣自由兌換，香港還有何優勢可言？



眾所周知，深圳早已成為科技重鎮，綜合競爭力超越香港，經濟總量後來居上，連貨櫃吞吐量也已拋離香港。何況深圳是人民幣在岸市場，規模比香港這個離岸市場大得多，打造金融中心可謂得心應手，事半功倍。過去深圳受到政策限制，束手束腳，空有十八般武藝而無法發揮；如今政策放開，正如猛虎出柙一樣，再也不受拘束，發展步伐勢必更加迅猛，前途更加不可限量。根據規劃，到二○三五年，深圳綜合競爭力將會處於世界領先地位，並成為具有全球影響力的創新創業創意之都。這是空中樓閣嗎？改革開放以來的發展歷程，足以證明深圳有能力實現既定目標。



當然，香港有些人尤其是年輕人被政治狂熱沖昏頭腦，根本不會關心深圳如何發展，也不會擔心香港是否會被取而代之。對這班人而言，彷彿有民主就有飯吃，有民主就可以不顧經濟。不要問喪鐘為誰而鳴，喪鐘為你而鳴；香港不是毀於別人，而是毀於自己。