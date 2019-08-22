今時今日，大部分香港人想的是如何止暴制亂。兩制陷崩潰，一國遲遲未出手，又在盤算甚麼呢？就在此時，基本法委員會副主任譚惠珠忽然開腔表示，二○二二年應由全國人大常委會領頭檢討「一國兩制」。國務院近日亦發布建設深圳示範區的意見。各界議論紛紛，香港地位是否不保了，中央栽培深圳取而代之？



在粵港澳大灣區藍圖中，深圳的龍頭地位幾已確定，香港回歸後不斷政爭內耗，早已元氣大傷，再加上這次「顏色革命」造成重創，莫說追趕深圳，能否回氣再上亦成問題。當務之急，是盡快平息亂局，可是香港的警隊能力有限，儘管裝備完勝示威者，依然一籌莫展，好像玩兵捉賊的遊戲，給黑衫軍狙擊，輿論攻擊，亦飽受市民批評。想靠警隊來平息這場動亂是不切實際，亦不能存厚望，難怪不斷有傳解放軍將會出動平亂，反映市民實在不能再等了。



示威無日無之，各區遍地開花，擾亂日常生活，影響經濟，無辜市民怪罪示威者，也會埋怨政府無能。怨氣積累，難以化解，恐怕連中立派、沉默一群也遲早走上街。危急存亡之夏，特首林鄭月娥稱香港已被示威者帶上不歸路。若等三年後才檢討，正是回歸二十五年銀禧紀念，本來應該大事慶祝，現在竟然預告到時會有一番大動作，隨時大刀闊斧，不免大殺風景。適逢特區亂局不平，無能政府坐以待斃，呼喚中央出手撥亂反正的聲音愈來愈強烈。不破不立，有危就有機，這是最壞的時候，也是最好的時候。



根據《基本法》第十八條第四款，若特區出現港府不能控制的內亂，並危及到國家安全和領土完整，人大常委會可宣布香港進入緊急狀態，中央政府可頒令將有關全國性法律在香港特別行政區實施。若事件朝這方向發展，既然香港回不到從前，順理成章是時候也把一國兩制作個檢討吧。