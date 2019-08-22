都說「八一八」和理非百萬人集會、遊行，再次凸顯港人的和平理性非暴力抗爭質素，贏得了國際社會的讚譽，泛民主派更據此繼續向林鄭政府施壓，促其回應「五大訴求」。然而經過這兩個多月的「折騰」，社會動盪，人心惶惶，香港前途陷入斷港絕潢，不見出路，而特區政府仍然紋風不動，每日廢話連篇。香港人究竟贏了甚麼？泛民主派可以回答這個問題嗎？



六月九日至今大規模的反修例遊行已有五次，但以年輕人為主的所謂「勇武」示威遍地開花，警民肢體衝突無日無之，泛民及建制派不約而同表示對暴力升級的情況無法接受，前者甚至藉北京的「文攻武嚇」以及所謂「民意逆轉」向「勇武派」施壓，期待暴力衝擊「退場」，增加他們與政府談判的籌碼。「八一八」集會、遊行秩序井然，之後亦無出現「勇武」衝擊事件，黨媒《環球時報》八月十九日的「社評」指出：昨日示威規模是近期最大，但比之前兩次的最大示威規模「小了一大塊」。亦沒有出現很嚴重的襲警行為，是連續多周暴力示威活動愈演愈烈之後首次出現「暴力退潮」。「社評」認為香港局勢的大環境在發生變化，「其中很突出的因素是內地武警部隊在深圳集結並且大練兵，這被廣泛視為對香港暴力分子們發出了嚴正警告」。這篇「社評」的「結語」值得注意：「港府要有切實能夠起到溝通、舒緩民意作用的措施出台……」



八月二十日林鄭說「會馬上展開工作，構建一個對話平台，希望大家用互相諒解、尊重的態度，為今日的香港尋找出路」，彷彿已經「撥亂反正」，現在是恢復秩序、尋找出路的時候。但究竟與誰溝通？怎樣溝通？溝通甚麼？林鄭根本沒有講清楚說明白。



沒有「大台」、沒有領袖的「勇武派」，會隨泛民主派「和理非」的拍子起舞嗎？所謂「勇和合一」（勇武派與和理非派），在他們眼中只是泛民會「割席」的先兆。六月九日迄今，多人為反修例自戕明志，七百多人被捕，其中四十四人被控暴動罪，還有幾十人被控其他罪名；逾百名示威者受傷，部分更是身受重創。至於「七二一」元朗恐襲事件，直到目前為止，拘捕了二十八人，沒有一人被起訴。這場反修例政治風暴，「勇武」年輕示威者當然是輸家：被捕、受傷、被控……至於一般民眾鎮日惶恐焦慮，不知如何是好，接下來，經濟衰退，民生凋敝，生存空間愈來愈逼窄，真是不敢想像。



倒是「和理非」的泛民「冇得輸」，收割成果，吃人血饅頭，在年底區議會選舉及明年立法會選舉，「五大訴求，缺一不可」也就成為選戰主軸，議席大有進帳可以預期。