國務院出台《關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》，提出深圳「三步走」發展目標，即二○二五年，深圳經濟實力、發展質量躋身全球城市前列；二○三五年，深圳高質量發展成為全國典範，城市綜合經濟競爭力世界領先；本世紀中葉，成為競爭力、創新力、影響力卓著的全球標杆城市。目標是同紐約、倫敦等國際城市看齊甚至超越，眼光不可謂不遠大。



事實上，今日深圳早非吳下阿蒙，經濟產量超過香港，既是中國的硅谷，更是全國最具競爭力城市。這種改變，無非用了十多廿年時間完成。全世界都不敢輕視深圳的發展速度，更不敢輕視中國變革的決心，唯獨只有香港人仍然坐井觀天。從主流媒體對《意見》出台之輕視，到網絡反應普遍嗤之以鼻，大言不慚認為香港的法治制度、國際金融中心地位無可取替，除了感到可悲，夫復何言。



誠然，香港作為特別行政區，法治制度、資本主義制度五十年不變，如果懂得珍惜，繼續自強，這種獨一無二的優勢必可發揚光大、更上層樓。但事與願違，回歸後香港爭吵不休，反對派興風作浪，反修例風暴更擺明奪權，劍指中央。換了你是北京政府，自問廿二年來對香港有求必應，最終卻是以怨報德，自此心存戒心，謀定後路，正常不過。



將深圳發展成國際城市，此舉顯然衝着香港而來，中央政法委發表文章表明，「一國兩制」在香港的實踐遇到很多新情況、新問題，繁榮的深圳和粵港澳大灣區將提供龐大的消費市場、雄厚的產業基礎和眾多就業升學機會，與港澳深度融合，亦可解決香港當前的社會矛盾。用意還不清楚嗎？香港繼續自甘墮落，中央遲早放棄，香港被大灣區吸納就是必然之事。別以為香港無可取替，只要中央叫停惠港政策，讓深圳推出更創新優惠，聰明的商人自然懂得抉擇。