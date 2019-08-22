近日，本欄估計中央對平定香港亂事，可能會開始採用柔性政策，究其原因，是見到深圳的武警頻頻演練，威脅隨時可以進駐維港兩岸。按一般的思維，武警公然亮劍，自然是告訴你北京已作好準備，必要時會在此地實施全國性法律，「一國兩制」岌岌可危。但話不一定是這樣說的，筆者已強調過多遍，帝王心術不同一般，不能單以凡夫心去測度。



所謂虛則實之，實則虛之，中央真要動用武警，又何必在深圳灣的運動場上虛張聲勢，刻意讓人造衞星拍下清晰的照片？更不必有意無意間，讓香港及外國多家電視台闖入，拍下軍車操練的情況。這樣做恐怕是姿態多於實際，愈是張揚，愈不是想動真格。



武警排陣主要是對香港起威懾作用，但威懾誰？按一般思維，定然認為是以示威者為目標。這種看法不是全錯，但仍未能猜透王者心思。我認為此舉的真正目的，是一石二鳥，既要警告暴徒，亦在提醒香港警察。



近日香港警察有些恃寵生驕，儼然有種「槍指揮府」的意味，所謂的府，是指特區政府。最先是警察員佐級協會威脅罷工，接着又在元朗白衣人騷亂當天姍姍來遲，事後政務司司長張建宗發表言論，警隊認為不中聽的，竟公然反駁，絲毫不留情面。港府明知道只要答應成立獨立調查委員會，就可以滿足示威者一項很重要的訴求，遲遲不敢為之，正是礙於警隊的阻力。



如今武警在深圳河彼岸虛晃一槍，說不定深層意思正是要提醒港警，他們的地位不是完全不可取替，故進退之道要好好拿捏，不能過於逾越「為人臣子」的職分。



京港政府用如此迂迴的手法跟香港警隊打過招呼後，我估計獨立調查委員會快將成立。委員會的名稱可能會斟酌一下，避免太過刺激港警，但相信已能滿足到反對派的部分訴求了。