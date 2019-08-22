林鄭龜縮多時，日前出席行政會議前表示衷心希望社會回復平靜、遠離暴力云云。佢話會立即構建溝通平台，冀藉此化解社會分歧。由「好打得」變「好跪得」嘅林鄭話，最終希望有不同階層、政治立場及背景人士參與，佢同各司局長好願意落區聆聽意見喎！



呢，日前有問責官員落區，被批評全程跟住行，十足布景板咁；又有局長視察環境衞生，只有三句，就係「好」、「知道」、「理解」。官僚廢噏，目前老朽手頭只係掌握咗咁多，畀啲時間老朽，老朽會嚴肅跟進！



看官，老朽係唔係好有做人工高過美國總統嘅高官潛能呢？廢噏當秘笈，又同大家講吓歷史閒話。話說元末，鹽販張士誠見時局混亂，於是佔據蘇州一帶，擁兵數十萬，自號「吳王」。不過，此人好識做，佢對元朝則稱「丞相」。張士誠重用了一些專事趨炎附勢、阿諛奉承嘅小人，一個姓黃，一個姓蔡，一個姓葉，黃蔡葉三條友無惡不作，除了好事，壞事幹盡。後來，張士誠被朱元璋嘅大將軍常遇春、徐達擒獲，押解到南京後自殺身亡。老百姓編了首十七字的「瘸腿詩」，諷刺張士誠用人不當而自取滅亡，詩曰：「丞相做事業，專用黃蔡葉（黃菜葉）。一朝秋風起，乾癟！」讀之有味，夠晒抵死！



林鄭依家咬牙切齒說要立即構建溝通平台，藉此化解社會分歧，之不過佢之前「與民同行」堅離地，完全得唔到民心，是以不少學者同議員都覺得佢係「做場戲」、「得個樣」，認為構建平台亦未必能夠回應民間訴求，又斥其溝通應是長期工作，如今在掀起風波兩個月後才來「亡羊補牢」，係後知後覺。



講真，林鄭月娥若然肯聽意見，老朽晨早就叫佢同「避政司司長」鄭若驊「割席」，佢有聽咩？一個醜聞纏身、知法玩法嘅廢官，只會「佗衰家」！老朽只能吟曰：「反眼做律政，惟靠龜縮功。一朝天雷劈，甲裂！」