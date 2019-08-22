本港社會深層次、結構性的矛盾十分複雜，牽涉範圍廣泛，修訂《逃犯條例》事件其實是引爆這些矛盾的導火索，特區政府必須緩解和處理，解決房屋問題則是重中之重，一定要大刀闊斧。



政府在去年的施政報告公布「明日大嶼」計劃，提出填海一千七百公頃，可建最多四十萬個單位，供最多一百一十萬人居住，但是首批居民最快要到二○三二年才能入伙，遠水難救近火。



相比起來，發展商在新界擁有的可發展土地，超過一千公頃。雖然政府表示，《收回土地條例》不可以隨意運用，因為不能刻意侵犯私有產權，但條例同時賦予行政長官近乎絕對的收地權力，行政長官會同行政會議決定為「公共用途」的「任何類別用途」土地，而作出公共用途的收回，可見條例是一把「尚方寶劍」。



筆者認為，政府應該立即啟動《收回土地條例》，收回大量閒置農地，規劃興建公屋及居屋，相信可以在中、短期紓緩香港的土地荒，讓輪候人士看到清晰的時間表。而對於長期荒廢的農地，政府可以徵收懲罰性稅收，或按地契到期不續約而收回部分土地。



政府還應與發展商商討「土地共用計劃」，公私合營發展土地模式在香港並非新概念，沙田新市鎮便屬公私合營共同發展土地的個案，而對於新界農地「公私營合作」計劃，一些市民卻認為其有利於地產商，容易出現官商勾結的問題。因此，消除該疑慮，關鍵在於要有一個高度透明、可以受到公眾監察的機制，真正做到公平分配利益。



對於十月即將出台的施政報告，林鄭月娥表示會推出一些「大膽措施」，加強處理房屋問題。然而，解決房屋問題絕對不能一拖再拖，政府現時就應該雙管齊下，拿出大刀闊斧的勇氣，增加公私營房屋供應，穩定樓價，從結構上改變現狀。