英國哈利王子偕夫人梅根早前歐遊，結果被踢爆乘搭私人飛機前往法國尼斯探望英國著名男歌手艾頓莊。事實上，哈利一家近半個月以來已四度搭乘私人飛機出行，「環保鬥士」居然「碳足迹滿天下」，一時間「偽君子」的批評鋪天蓋地。作為主人的艾頓莊怒斥傳媒惡意針對，辯稱讓哈利乘坐其安排的私人飛機是出於「保安需要」，務求讓哈利一家能享受充分私人空間。他又強調，明白減少碳排放的重要性，已向環保組織捐錢以「抵銷」對環境的影響云云。



哈佛大學教授桑德爾在他的著作《錢買不到的東西》批評，碳排放權交易本身有違公平正義，一方面容許富裕國家向貧窮國家購買排放限額，自己繼續維持高耗能的生活方式；另一方面等於變相承認只要誰付得起錢，誰就有權破壞大自然。艾頓莊以捐錢給環保組織作補償的做法，予人的感覺正是典型的「財大氣粗」。



至於「保安需要」，更是不值一駁。同樣是皇室成員，英女王伊利沙伯二世不時會乘搭火車「出巡」，哈利的兄長威廉王子更經常乘搭普通商業航班，而且還被「捕獲」親自動手將行李放到機艙行李架，貼地親民舉動被傳為佳話。眾所周知，由於私人飛機只為少數幾名乘客服務，人均碳排放量是普通民航客機的十倍以上。更有甚者，有媒體翻查資料後發現，哈利一家出發當天，倫敦機場有九班飛往尼斯的商務航班，另有二十多班有經濟艙座位的航班，可見哈利貫徹環保生活「非不能也，實不為也」。



今時今日，乘搭私人飛機幾乎已成為環保人士的「公敵」。歐洲在瑞典少女通貝里帶動下，目前興起了一股「飛行恥辱」思潮，搭火車成為不少歐洲人夏季度假出行的首選，瑞典語「飛行恥辱」（Flygskam）不僅成為該國年度新單字之首，更在其他歐洲國家形成了相應的詞彙，有法國大學生甚至計劃要橫跨歐洲大陸，完全不搭飛機抵達日本。



當然，如果哈利只是普通的紈絝子弟，公眾還可能不以為意，偏偏哈利作為皇室成員這個「國家名牌」的一分子，本來就動見觀瞻，更何況哈利經常以「環保鬥士」的形象示人。據報道，哈利早前住進一間酒店房間後，發現襯衫被員工用膠袋裝起，為此還對工作人員發了牢騷。今年地球日，哈利便激昂地對聽眾喊話，強調氣候變化是人道主義問題而非政治問題，如今被揭發表裏不一，自然成為眾矢之的。



一滴水看穿世界，有錢人在環保方面的偽善，豈止哈利一人？就在尼斯之行不久前，哈利出席由谷歌創辦人佩奇和布林在意大利西西里島舉行的「環保大會」，全球各地政、商、娛樂界名人聚首一堂，共商如何拯救地球，結果在會議期間，百多架私人飛機停泊於當地機場，有與會者更搭豪華私人遊艇而來。一位網民的評論一針見血：「他們只是在討論『我們』可以為氣候變化貢獻甚麼，而不是『他們』可以做甚麼。」



這種「講一套，做一套」、「寬以待己，嚴以律人」的態度，何嘗不是美、英等西方國家動輒對別國指手畫腳、曉以「人權自由」大義的縮影？