功夫茶：港大舍堂爆醜聞　新生被迫做酒女

香港大學呢所「百年老店」，近年負面新聞多多，尤其出咗個人稱「戴妖」嘅戴耀廷，披着「法律學者」嘅外衣，一味喺校園播獨，搞到唔少學生醉心「違法達義」勇武街頭，再無心安坐校園守喺圖書館做學問，妖風過處，人唔傻都變癡！家吓又爆出醜聞為證啦！



呢！妖完一輪，港大偉倫堂又發生懷疑欺凌事件，其舍監亦證實接獲投訴。有受害女生向傳媒透露，話舊年出席舍堂一個活動時，有男生不停向女生灌酒，借醉對一眾女生毛手毛腳，投訴人話佢畀人摸大腿、膊頭同手，感覺好似做陪酒女郎咁！



青春騷動，精蟲作怪，「春日遊，杏花吹滿頭。陌上誰家年少，足風流」。幸好係喺舍堂，冇浪漫氛圍同環境咋，否則後果可能更加不堪設想！小妹，算你走運，遇到一眾披着羊皮嘅餓狼，隨時渣都冇得剩，講多無謂，還不快快挽着老媽子誠惶誠恐咁跑去黃大仙酬神：多謝大仙庇佑！



嗯！家陣啲大學生，個腦唔知係生草定灌水，所作所為比市井流氓更不堪！據悉偉倫堂每年均會舉辦「偉倫節」，各樓層會籌備不同活動或拍攝短片，竟有高年級宿生要求女宿生獨倚樓層，背對鏡頭除下胸圍，再向鏡頭回眸一笑，春光乍洩！



喂！阿哥，有冇再離譜啲啊！女生們僅以手掩蓋重要部位，片段仲要播畀其他宿生欣賞。家陣唔係考驗大學生們能否判斷「色情」與「情色」這一線之差別，而係性騷擾啊！港大校訓係「明德格物」，到底呢班天之驕子仲記唔記得㗎！



話時話，呢班叫女生又除Bra又要回眸一笑嘅宿生，真係似大滾友多過似大學生。根據功夫茶嘅初步分析，佢哋好大機會將來喺商場上出人頭地，點解咁講呢？通常男人有錢先至會身痕啊！家陣未搵到錢已經身痕，將來就算未必一定係拍三級片嘅傳人，話唔埋都係搵到食、飽暖思淫慾嘅港大叻仔！港大不如開番個「情色系」吖笨！



好好哋一個學生舍堂，大家嬉鬧吓冇所謂，畢竟年少輕狂嘛！之但係，點嬉鬧都要知分寸，有底線！家陣明顯係冇分寸兼失底線啦！



其實，港大舍堂向來畀人印象就恍如一個淫窟，宿生欺凌、性虐待時有所聞。呢！兩年前先至爆出李國賢堂數名男生涉將一名男生壓喺床上，並以陽具打向被壓男生頭部！其後又再爆有宿生下體被滴蠟！唉！一所百年老店，竟淪落到好似一間變態嘅「衰仔樂園」。功夫茶不禁嘆曰：百年老店妖風盛，明德格物盡飄零！



