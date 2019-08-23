正論：冇靈魂對有心人　小龍故居空餘憾

急驚風遇着慢郎中，有心人最怕遇上冇靈魂政府。一代武打巨星李小龍在九龍塘的故居下周即將清拆，一位「有心人」欲收購以作保留，向政府查詢將物業改建為李小龍紀念館，卻不獲回應。



李小龍不但是武打巨星，帶領香港電影衝出海外，亦是一代武學宗師，創立截拳道，桃李滿天下。即使逝世超過四十年，到現在仍然有巨大影響力，外國人談起香港大多會提及他。尖沙咀星光大道其中一個最受歡迎的設施便是李小龍銅像。李小龍故居是世界知名的旅遊景點，每年吸引不少外國粉絲朝聖。



李小龍電影發揚民族精神，四十年前一腳踢破「東亞病夫」牌匾，拳打日寇洋匪，振奮人心，自此香港經濟騰飛。今時今日，列強對中國虎視眈眈，外國勢力摧殘香港，同樣需要李小龍精神激勵，共抗外敵。保留李小龍故居，建立紀念館，象徵意義價值無可計算。



若是在其他地方早已建立一個專門的紀念館，可是在香港，坊間熱心，政府冷淡，僅在香港文化博物館作有限期的李小龍文物展覽交差。自從李小龍故居轉手，多年來有不少團體希望可以保留這座極有紀念價值的建築。李小龍會會長表示，上月一位「有心人」聯絡該會，稱有意收購李小龍故居改建為李小龍紀念館，曾向政府部門查詢，卻石沉大海，令人心淡。



李小龍故居現時由一個已故富商的慈善信託基金持有，據該基金管理委員會證實，屋宇署已於今年六月批出「拆樓紙」，最快下周起可動工清拆。委員會表示去年曾致電發展局及商經局，諮詢能否以換地或收購形式保育李小龍故居，被相關官員斷然拒絕。



根據古蹟辦於一七年的資料，四年間十七幢歷史建築拆卸，當中包括被列為一級歷史建築的山頂道大宅何東花園及擁有八十年歷史的灣仔同德大押。不少歷史建築物只能「斬件」式保留，如殖民地時代「蟠龍里」清拆後僅存石碑擱置在高等法院。政府不但空談保育，振興經濟也是空口講白話。旅遊業是經濟支柱，近期受到示威潮及外圍因素拖累，急速下滑，想開拓新景點也趕不及，居然還想拆卸世界知名的景點？這個政府不但沒有靈魂，簡直是沒腦沒智慧。



保育古蹟可與發展旅遊業相得益彰，文化與經濟效益並存。歐洲很多街道本身就是古蹟，保養得宜，吸引大量旅客，挽救很多國家的經濟。內地不少名人故居都闢作旅遊景點，門票收入可觀。若用心經營，李小龍紀念館根本可以自給自足。即使不是當地名人，例如全球很多地方都有孫中山故居以紀念館的形式開放，遠至夏威夷、英國、新加坡及馬來西亞等。有消息指吉隆坡將在數年後興建李小龍紀念館。本來是香港本土瑰寶，竟然要流落他方才能重生，香港情何以堪。



一代巨星飛龍在天，昔日亞洲四小龍之一的香港卻沉淪苦海，冇靈魂政府誤蒼生，甚至古蹟亦不能幸免。連保育一幢建築物都不行，恐怕香港的招牌很快也會破落在頹垣敗瓦中。



