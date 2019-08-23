神州觀察：頂尖高校頻出醜　學術殿堂笑話多

清華北大被指是內地最高學府之一，但近年卻笑話連連，不斷出低級錯誤。清華大學近日舉行歡迎新生入學儀式，但各省狀元雲集的盛況卻被一個錯別字搶走「風頭」。



有內地網友日前貼圖指，「清華開學典禮，校長親自迎接新生。可是，有人注意到背後的橫幅那個巨大的錯字了嗎？『熱烈』歡迎變成『熱列』歡迎了。」據內媒報道，事後校方指領導對此很重視，已成立工作組調查。清華作為國內頂尖大學，更被指是中共「高官搖籃」，橫幅標語有錯別字，不僅是丟自己的臉，亦令這些清華出身的官員難看，發生這樣的低級錯誤，實在無法原諒。



聯想到去年時任北大校長林建華曾讀錯「鴻鵠之志」、「莘莘學子」等常用詞句，引發軒然大波。事後寫公開信道歉，然而他將讀錯字歸咎於文革，聲稱小學啟蒙期間沒有條件認真學習，結果非但得不到公眾同情，反增其醜。而這一幕同樣也在清華上演，據說當日清華大學校長亦發現錯字，遂對這個「熱列」作解釋道，「清華人都是實誠人，歡迎是不攙絲毫水分的，所以就將熱烈寫成熱列了」。只不過他忘記了「熱」字也帶「水」，結果愈辯愈不清。



有人質疑，前有北大「鴻浩之志」，今有清華「熱列歡迎」，名校為甚麼愈來愈「沒文化」？背後的原因仍然與社會風氣有關。當今神州，一切向錢看，學術界不是造假成風，就是舞弊氾濫。不用說白字錯字，清華北大自然也不例外，頻被揭發抄襲剽竊論文醜聞，而校方為了榮譽，大多數選擇大事化小，甚至姑息。如此學風之下，出幾個錯字，或也不足為奇。



近些年內地各大高校校長因不識字當眾出醜的事件不絕如縷，清華校長不認識「侉離分裂」，人大校長疑錯解「七月流火」，廈大校長的「皇宮立東南」等等無不成為笑柄。難怪有人慨嘆說，中國的大學在世界排名中總是不高，中國大學生的畢業文憑難被國際承認，其實並非別人歧視，實為自我犯錯所致。



事實上，豈止是高校，讀白字在內地官場及官媒也是司空見慣，見怪不怪！其中最諷刺的莫過於雲南省長阮成發，在某次講話中兩次將「滇越鐵路」讀成了「鎮越鐵路」。官媒中央電視台報道地名或國名不時出錯，包括將「亳州」讀成「毫州」，「秘魯」錯讀為「蜜魯」等，成為百姓茶餘飯後的笑話。



其實，普通人一眼就能看出來的簡單錯字，為甚麼經過橫幅製作和審核人員等幾重環節，都無人發現，最後堂而皇之地獲批懸掛，成為一個笑話？說到底還是工作不細緻、態度不認真、作風不嚴謹。錯字背後的大問題，就是清華大學的學風和工作作風不嚴謹、不端正。



