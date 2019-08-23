世界視線：部署中程導彈　日韓左右為難

美國退出《中程導彈條約》後，日前在加州首度試射新款的中程巡航導彈，標誌美軍已克服五百公里射程的技術短板，重新部署全球的彈道網絡。繼中國外交部發言人耿爽提出反對後，外長王毅亦在北京舉行的中日韓外長會議上，促請兩國切勿讓美軍在境內設置中程導彈，以免破壞區內平衡。對此，河野太郎未有深入探討或表明日方的立場，對於中方突如其來的要求，態度顯得非常保守。



北韓研發火星十五型洲際彈道導彈，以及中國在南海部署東風系列的中程導彈，均敲響了美軍在這兩種武器落後於人的警號，激發五角大樓急速檢討現有的攻擊手段，急起直追。今年五月，美軍在短短十日內兩次試射民兵三型洲際導彈，之後又發射了一枚三叉戟IID5潛射洲際導彈，除了向平壤展示核威懾實力外，更重要是評估那七十年代的產物有否過時。



退出《中導條約》，表面上與俄羅斯鬧翻，實際卻是劍指中國。因為總統特朗普多次表明，美方遵守條約的前提是中國必須加入談判，共同裁減陸基中程導彈。北京斷然拒絕，皆因中程導彈是中國主力的打擊手段，豈有自斷武統台灣和守衞南海的兩臂之理？當然，特朗普也從沒指望中方應承，只是借此機會，奉公平競爭的名義，大力發展中程導彈。



王毅在言商的場合忽談軍事，反映北京芒刺在背，美國中程導彈落戶亞太的傳言並非空穴來風。倘若在沖繩、關島、釜山等基地部署，大半壁神州將落入射程範圍之內，是可忍孰不可忍？早年南韓薩德系統風波，已經鬧得天翻地覆。中國制裁樂天等韓企，又煞停旅行團等多管制裁，令青瓦台留下強大的心理陰影，理應難以再度造次，但對於日本，又可否故技重施？



透過外長會議先旨聲明，是防患於未然，阻止美軍的野心擴張。在較早前的日子，日本防相岩屋毅會見美國防長埃斯珀，提及中程導彈問題，他僅僅聲言部署尚未具體化，未有為這個可能性落閘。外務省對此急忙澄清說：「不是立即有甚麼動作，將看清情況。」支吾以對，難怪中國擔心。



