香港的顏色革命正處於一個轉捩點。一方面，由於美國總統特朗普本來的不支持，令美國策動的攻勢開始停頓，革命骨幹有些跑往台灣，被捕的也不少，無論人數和物力都似有不繼之勢，正借機場一役受民眾反對而處於整頓；另一方面，特朗普又突然變臉，將香港的顏色革命與中美貿易談判連接起來，美國政府對香港的干預成為對顏色革命的支持，藉此補充實力，尋求再掀高潮。



面對這樣的轉折，香港要準備應付美國下一輪攻勢，不能被短暫的暴力退潮所欺及迷惑。重整隊伍、嚴陣以待是必然，但更重要的是調整戰術，以求更有效地打擊暴民。



一是用裝甲車運送特警隊，以應對暴民的流竄戰術；



二是用水炮車重點打擊暴民人多勢眾的地點，用水炮打破其集結，有利拘捕；



三是幕後加強偵查，挖出暴民物資倉庫及運輸工具，斷其物資供應；



四是追緝領隊的暴民和網絡上的指揮，特別是對相關教師必須盡全力追捕，以打擊其所帶領的學生，並將之向社會示眾，摧毀他們的士氣。



顏色革命，必然是戰爭狀態，攻防有戰略、戰術和部署，不能再拘泥於甚麼警民衝突的謊言假象。暴民一方有深厚的物資財力支持，也有美國資深顏色革命專家配合策動和部署，且在香港及海外，也有美國外交情治的總動員。各種現象都反映不可能單純視之為香港一地的警民衝突，而是實實在在沒有硝煙的戰爭。戰爭只能用戰爭的方法來對應，否則便是自陷敗局，自取滅亡。



新加坡的鄭永年教授主張暴民用暴力破壞社會，群眾亦可用暴力對抗他們、維護社會。香港今次顏色革命卻因政府遲疑致由小化大、遍地開花，暴民失控，引發更多的牛鬼蛇神參加。加上香港社會長期存在反共反中心理，致顏色革命有幾十萬人或多或少參與，聲勢浩大，不易處理。香港只有約三萬名警察，實在不足以應對幾十萬的暴民及其附和者，要解放軍或武警不出駐軍營地也能平亂，便需要民眾的支持。



一是對所有不合作運動不能姑息，要堅決反對；



二是對侵入社區搗亂者，地方民眾團體應組織力量支持警察平暴；



三是群眾要動手拆除任何非法破壞公眾地方和秩序的障礙物，包括連儂牆。



第一點是個人責任，但其他民眾要施加援手支持；第二、三點則是把地區的群眾組織動員起來，打擊暴民破壞行為，支援警隊止亂平暴，不能再出現群眾袖手看着暴民圍攻警署的情況。平亂救港，人人有責。