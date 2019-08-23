在中央強大壓力下，在香港民眾強烈「反暴力」壓力下，在解放軍大軍壓境壓力下，香港反中亂港敵對勢力無論是因驚恐還是因策略考慮，其暴力行為不得不有所收斂。於是，林鄭月娥政府就立刻如獲至寶，好像抓住了甚麼「難得之機」似的，拋出建立所謂社會溝通平台建議，話裏話外的暗示反對派提出的「五大訴求有得商討」。



然而，反對派中的「勇武派」並不領情，他們正殺得興起，要「玉石俱焚」；反對派中的「和理非」之人據說有百分之八十以上並不會和勇武「割席」，隨時會「並肩戰鬥」；反對派中的「策略派」一時還沒回過味兒來，還要和他們的洋主子、黑手研究探討，等待指示，利用這個機會搞點兒甚麼、撈點兒甚麼。



只是反對派的這些反應都不重要，重要的是林鄭月娥為甚麼要重蹈覆轍、重施故技，再次向反中亂港勢力綏靖投降，幫他們保存實力、幫他們守住今次暴亂奪回的大片陣地。她這樣做是在「修補撕裂，重建社會和諧」、「為今日香港尋找出路」嗎？這樣的鬼話能騙誰？今次風波暴亂驟起之時，林鄭月娥玩的就是這條綏靖投降路線，說甚麼會使社會恢復安寧，化解矛盾紛爭。結果反中亂港勢力和暴徒們受到「極大鼓勵」，更加瘋狂，把香港禍害得翻天覆地，形同鬼域。今天，林鄭月娥又玩這一招，她還想幹甚麼？



今次發生的風波暴亂，是「顏色革命」、是反中亂港集團和美英勢力相勾結發動的奪取香港特區管治權的生死之戰，是要徹底砸毀「一國兩制」，為實現「港獨」、「分裂中國」鋪平道路的生死鬥爭，這種性質的鬥爭豈能用「建構平台對話」解決問題？



當前形勢下，建立自欺欺人的「溝通平台」對誰有利？當然是對反中亂港集團和暴徒們有利，一旦他們做騷「取得成果」，香江府衙還能追究其刑事責任嗎？還能對他們嚴正執法嗎？這場暴亂的黑手、組織者、策劃者不是可繼續逍遙法外嗎？北京說的要讓他們付出代價豈不落空？他們不是可更起勁的反中亂港，大搞「顏色革命」嗎？