美國策動香港動亂，一個目的是扶持反對派奪權，另一個目的是將顏色革命引向內地，結果令老美大失所望。雖然香港被搞得五勞七傷，奄奄一息，給內地造成不小壓力，但美國的目的遠遠無法達到，反對派奪權固然不可能，將顏色革命引向內地更是癡心妄想。相反，美國赤裸裸地介入，反對派挾洋自重，暴徒冷血兇殘，反而給內地民眾上了寶貴一課，令人們看清美式民主的虛偽，看清美國肢解中國的陰謀，因此激發起大多數中國人的愛國情懷，紛紛站出來維護國家主權和尊嚴。



在此之前，內地頗有一些人迷信於美式民主，對所謂的普世價值抱有幻想，但目睹香港動亂後，這些人終於清醒，幻想終於破滅，原來美式民主和普世價值竟是如此齷齪。內地民眾在慨嘆香港由盛事之都變成動亂之城的同時，更加珍惜內地社會來之不易的穩定和繁榮，更加認識到國家主權和安全的重要性，也更加堅定走自己的道路，維護自己的體制。



可以見到，最近歐美和澳洲等地均有大批中國留學生自發集會，表達愛國情懷，他們與當地的港獨學生針鋒相對，氣勢遠遠蓋過對方。愛國學生高舉五星紅旗，高唱《義勇軍進行曲》，堂堂正正做中國人；反觀港獨學生連自己是甚麼人也搞不清楚，有的以港英廢旗招魂，有的以美國旗壯膽，恰似一群政治小丑，更像一群行屍走肉。少年強則國強，少年智則國智。只要將內地年輕人和香港年輕人作比較，就知道中國的未來和希望在誰的身上。



說來諷刺，美國花費大量資源策動這場顏色革命，到頭來只能搞亂香港，甚麼目的都沒有達到，反而激起中國人同仇敵愾，真可謂偷雞不着蝕把米。為了給自己找下台階，特朗普只好繼續打貿易牌，將香港亂局與中美貿易談判掛鈎，威脅若香港出現暴力鎮壓，中美要達成貿易協議將更加困難。看來老美除了虛言恫嚇，再也沒有其他招數。