建設一個城市可能需要二十年或甚至更久的時間，但是摧毀一個城市，原來只需要兩個多月。反修訂《逃犯條例》亂局未平，香港由以往外國遊客覺得非常安全的旅遊城市，變成示威之都，多個海外國家紛發出旅遊警示，香港人每日活在暴力氣氛蔓延，人身安全受到威脅的環境，開始受不了。政府無能，不少人決定用腳投不信任票。



有移民顧問指港人移民意欲近期「爆發性增長」，移民講座場場爆滿，查詢激增三倍，實行申請移民的亦倍增，當中不少是處於黃金年齡層人士。



這些人士大都是三十五至五十歲的一群，應該是事業拚搏高峰期，卻毅然拋棄所建立的一切，離鄉別井，面前充滿未知數。人離鄉賤，以往移民亦有很多失敗例子，九七後的移民潮不少人亦要回流。據指新一波移民潮，當中大部分都是為下一代着想，認為香港時局不穩，希望子女在「平靜啲、安穩啲」的地方生活及學習。



尤其是反對派的魔掌已經伸入校園，即將九月開課卻竟然發起罷課，連中學生也不放過。這個年紀的學生思想尚未成熟，更加容易受到邪說洗腦，後患無窮。上街會遇上示威，上課竟然要面對罷課，避無可避，惟有避往他方。



港人移民熱門地方仍是英美加澳等西方國家，較低成本的選擇是台灣及馬來西亞。移民需要一定數量資金，香港近期流失了一群中產階級，他們往往都是被政府忽略的一群，需要交比一般人更多的稅款，但是福利又欠奉。像最近政府推出一百九十一億元紓困措施，基本上對中產幫助極微。對他們來說，香港的黃金時代不再。



佔中發起人戴耀廷獲批准保釋等候上訴，不忘大放厥詞，稱香港的黃金時代即將來臨，然而這一日未到來，香港的黃金一代都紛紛離去，變成黃金真空年代。妖言惑眾，「信佢一成，雙目失明」又一例證。