台灣總統大選的最新民調顯示，民進黨蔡英文與國民黨韓國瑜已經打成平手，而且後者更有下滑趨勢。由於國民黨分裂，以及黨內外「黑韓」事件不歇，而香港問題亦成為蔡英文的政治「利多」。港人的反修例政治抗爭運動如果持續下去，韓國瑜及國民黨又繼續對此「言不及義」的話，選情將會更加艱難。



蔡英文「消費」香港反修例年輕人充滿血淚的勇武抗爭，與香港泛民主派一樣都是食「人血饅頭」，說到底都是為了政黨及個人的利益。蔡英文連任總統的成敗原本只繫於美國的支持力度大小，但如今除了「美國牌」，還有一張「香港牌」可打。



藉着聲援香港反修例運動，蔡英文三番四次重申「只要有我在，不會讓台灣成為下一個香港」。不過，已退出民進黨的前副總統呂秀蓮，對此大大不以為然，昨日出席論壇時表示，「小英若再繼續誇口，香港是因為台灣，台灣因為她，未免太自大、太自負。」呂秀蓮強調，不能看到香港亂局就告訴台灣人民，只有蔡可以救台灣，不要被（小英）騙了。「愈來愈多的人，覺得不要太相信民進黨，不要太相信蔡英文總統，她讓我們覺得，台灣沒有她是不行的，我很佩服她的本事，她當選時，是民調最高的時候，怎麼會當選兩年，民進黨變成人民最討厭的政黨，現在翻身了嗎？」



說到打「美國牌」，蔡英文一直以來都在選舉宣傳中營造「美國支持我，你們不投我投給誰」的印象，但是美國朝野從來都不會為此而公開表態。不過最近美國在台協會主席酈英傑兩度南下高雄拜訪韓國瑜，美國商會又邀韓北上演講，這都讓蔡英文十分不是味兒。美國總統特朗普日前批准對台F-16戰機軍售案，韓國瑜第一時間發聲明感謝美方，蔡英文竟然酸韓「不曉得用甚麼身份」發聲明，因為歷來軍購案「國民黨都對我們冷嘲熱諷」。蔡英文說話這麼酸，實在有失總統風度。發表聲明感謝美方繼續軍售台灣是民進黨的專利嗎？難道國民黨執政時美國沒有根據《台灣關係法》軍售台灣？再說韓國瑜兼具高雄市市長與國民黨總統參選人身份，為何不能發聲明感謝美方呢？酈英傑與韓國瑜會面時曾表示感謝韓「對美台交流的支持」，指的就是特朗普批准價值八十億美元六十六架F-16戰鬥機售台案，韓除對美方表示感謝，並說未來如當上總統，將繼續強化台美國防與安全關係。



也許蔡英文覺得只有她能代表台灣，所以，「只要有我在，不會讓台灣成為下一個香港」這句話，要天天講，月月講，直至自己贏得選舉，連任總統為止。