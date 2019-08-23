香港司法不公已非新鮮事，回歸至今皆貫徹一個主旋律：「愛國愛港粉身碎骨，反中亂港逢凶化吉」。但凡涉及建制中人的案件，司法必定死咬不放，七警和前警司朱經緯就是經典例子；但凡涉及反對派就有另一把秤，涂謹申「匯標案」冇事，長毛收黑金冇申報冇事，金主黎智英捐黑金更加冇事。佔中案四十八名主要搞手之中，只有九人被檢控，其餘三十九人逍遙法外；至於壹淫媒誨淫誨盜亦被輕輕放過，案例簡直長過阿婆紮腳布。



如今香港又爆發回歸以來最嚴峻的政治暴亂事件，警方拘捕逾七百名暴徒，被起訴的寥寥可數，如果說律政司內有人刻意唔做嘢、企圖拖字訣再放生，絕對沒有冤枉。



果不其然，民望低處未算低的鄭若驊又發網誌，建議「考慮用創新和多元化的解決爭議概念來處理香港目前的問題，透過對話尋求共識」云云。這意味甚麼？意味此婦又想攞正牌放生暴徒，美其名曰解決爭議，實際上就是遵從林鄭「大和解」投降路線，獨善其身！



回顧整場反修例風暴，鄭若驊態度倨傲、目中無人，五次立法會相關會議，四次甩底，連最基本的解釋和游說工作都懶做，終致港府兵敗如山倒。而社會暴亂持續不息，作為三司之一竟極少公開露面，連林鄭率眾見記者也鮮見她現身。一言以蔽之，就是想金蟬脫殼。須知道，特首又好，司局長又好，不過都是做幾年光景，錢搵夠了，名氣賺夠了，下台後又一條好漢，何必同反對派過不去？又何必為了「一份工」而惹來一身腥？



說到底，港府充斥黃皮白心的無間道，「身在漢營心在曹」，掌握司法刀把子的尤其如是。明乎此，反對派個個有免死金牌也就不難理解。漢奸黎黑金案獲放生，佔中案又不了了之，連刑恐東方報業記者案也石沉大海。司法既然不願收拾這些賣國禍港之賊，中央替天行道也就合情合理。