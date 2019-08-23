有立法會議員宣稱收到可靠消息，中央要求香港政府務必在今年十月一日，中共建國七十周年國慶前，讓特區社會回復平靜，否則將採取必要措施云云。



上述的說法諸君可以參考，但不必太認真，畢竟自從反對修訂《逃犯條例》的風波爆發以來，不少人自以為充任了中央發言人，不斷替北京劃定所謂的時間死線。但考諸往迹，這些預言的失誤程度卻讓人失笑。



由六月九日爆發號稱一百萬人的大遊行後，不少輿論領袖大言炎炎，說在六月底G20峰會之前，北京定然嚴令要解決修例危機，更舉出N個理由，例如說中國國家主席習近平如何珍愛面子，又或是說若然問題持續，西方國家會藉機在峰會上挑起事端。這些言論看似合情合理，但最終峰會的死線過了，香港修例之亂反倒愈演愈烈。



輿論領袖們卻鍥而不捨，紛紛改口說真正的死線是在七月一日才對，當天是香港回歸紀念日，阿爺絕不可能讓示威者的怒吼聲，蓋過慶回歸的歡呼聲，乍聽之下，也說得入情入理。可惜「七一」過去了，京港政府卻仍聽任示威持續。



跟着各輿論領袖又轉戰七月十五日，當天是台灣國民黨推舉總統候選人的日子，評論者便斷言，北京絕不會讓香港的修例風波拖延，讓民進黨有便宜可檢，所以死線其實是在「七一五」，結果這條死線仍是誤判。如今又有人一本正經地告訴你，真正的、絕無花假的死線是在十月一日。哈哈！朋友，信不信就由你自己決定好了。



筆者對於死線說向來存疑，我由反修例風波一開始時便認為，京港政府會採用的，是效法二○一四年應付佔領運動的拖延戰術。佔領運動擾攘了七十九天，而從六月九日的反修例示威起計，至今也經歷了超過七十天，看來還會延續一段時間，我認為中央是沒設具體死線的。