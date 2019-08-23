香港經濟死翹翹！持續逾兩個月的修訂條例風波，日日有示威，天天有衝突！香港可以經得幾番折騰？呢，政局不穩，暴力一味升溫，到目前港人除了徬徨，恐怕連吶喊嘅氣力也沒有了！



看官，環球經濟風聲鶴唳，香港經濟鬼哭神號，總之一個字：慘！港股近期成交偏低，證券經紀行經營環境艱難，據本報產經獨家消息，有華資經紀行為求自保，向營業額低嘅經紀收取「成本費」，大約每月三千至五千元，藉此分擔佔用證券行空間的開支喎！阿哥，這不是衰世的徵兆嗎？政務司司長肥仔張話財爺嘅一百九十一億元支援措施是「天旱甘露」，吹到天花亂墜，說甚麼有針對性、跨階層、跨界別，對當前疲弱嘅本地經濟起着一定程度嘅紓緩作用！老朽真想炒碟貴刁畀佢歎！



從這些低收入嘅股票經紀身上，吾人睇到香港經濟的「危局」，「天旱甘露」全是屁話！想搵食又搵唔到食嘅一群，會不會有唐末農民起義領袖嘅膽識，黃巢有《不第後賦菊》：「待得秋來九月八，我花開後百花殺；衝天香陣透長安，滿城盡帶黃金甲！」而要「倒貼」嘅經紀，搵唔到食後，睇怕沒有如此雅逸情懷賦菊，既然賦閒，老朽建議不如上山打獵，係去打野豬吖！



家陣香港野豬氾濫，一年四季都見佢哋出沒，加上不用槍就不算犯法，可向黑衣曱甴學吓如何用彈叉搜捕，獵得一隻一家人有排享用，反正依家豬肉貴到飛起，成百二蚊一斤！冇錢哪得食雲吞，如今冇單落卻得以啖野豬，總算有啲安慰，唔使睇唔開又走出去遊行示威。民生多艱，百業蕭條！示威亂象嚇窒訪港客，鬼咩！連機場都一再癱瘓，遊客又被啲示威者粗暴阻擋上機，有乜辦法訪港旅客唔大跌近四成！有不少大酒店都要員工放無薪假，問你死未？林鄭依家才急籌建對話平台，希望社會回復平靜。唉，一味清談，落得楚囚對泣，睇見就忟憎！