持續至今的修例風波，嚴重衝擊香港各行各業發展，而旅遊業則首當其衝，出現衰退現象。在一系列大規模示威遊行及暴力衝突下，已經有二十多個國家及地區對香港發出旅遊警示，來港旅客人數大幅下降，使得旅遊業從業人員收入大減，生活艱難，苦不堪言。



旅遊業是香港重要經濟支柱之一，其產值佔全港GDP約百分之五，直接從業人員約有二十七萬，與旅遊密切關連的零售、餐飲等從業人員也有大致五十萬左右。如果情況繼續惡化，今年下半年訪港旅客料將下跌三成，旅遊及相關收入或將減少近三百億港幣，涉及八十萬打工仔不僅收入大減，甚至將有不少人失去飯碗。



根據統計處資料顯示，五月至七月的失業率為百分之二點九，比上期公布的數字增加零點一個百分點。這是失業率連續十五期保持在百分之二點八的低位後首次回升，職位因經濟停滯而萎縮，約四千二百人的飯碗被打爛，政府指餐飲業的失業情況最為明顯。如果當前亂局不盡快解決，包括旅遊業在內的全港各行各業，都將不得不面臨大規模減薪或裁員困境。



失業率主要是在七月被拉高，因為七月是暴亂頻次密集時期。然而進入八月，更出現癱瘓機場等行動，不僅嚴重打擊來港旅客意欲，連港人外遊也減少，對消費市場和就業的衝擊，並非短期能夠消除。



雖然政府宣布推出連串「撐企業保就業」措施，但要遏止失業潮，關鍵在於盡快止暴制亂，恢復社會秩序和穩定，從而保住業界做生意的信心和本地的傳統優勢。



現時，反對暴力、維護法治、恢復秩序、回歸和平已經是香港壓倒一切的最緊迫任務，亦是眾多香港市民的殷切心聲。因此，香港社會當前最首要、最緊迫任務就是止暴制亂，方能遏止失業潮，保住市民飯碗。