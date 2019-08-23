北京理工大學副校長梅宏日前調任解放軍軍事科學院副院長，由一位正局級幹部變為正軍級軍官。這種極為罕見的調整方式，引發圍觀。梅宏是計算機軟件和大數據領域的著名專家、中國科學院院士，也是十九大之後第一位走進中南海為政治局授課的學者。



中共得天下，從建國到文革，文官武將的輪換並不稀奇。改革開放之後，隨着幹部選任制度規範化，文武二途逐步分開，界線分明。目前政壇有一些「軍轉幹部」，即曾經當過兵，後來退伍轉業，都是從最基層的工人、幹事做起，與軍隊履歷關係不大。如現任新疆黨委書記陳全國曾在陸軍第一軍第三師炮團服役四年，甘肅省委書記林鐸曾是海軍潛艇一支隊戰士，日前剛剛履新的國台辦副主任劉軍川曾在空軍指揮學院和空降兵十五軍服役共十年。



當然，也有一些直接從軍隊高級將領調任黨政系統任職的官員，大多數是專業對口。如原解放軍總政治部宣傳部部長邵華澤少將調任《人民日報》社總編輯、社長，沈陽軍區空軍副政委李家祥少將調任中國國際航空公司總裁、中國民航局局長等。



總體來說，從軍隊到地方的相對較多，而像梅宏這樣半路「參軍」、從地方到軍隊的屈指可數。僅有的幾例包括退役上將劉源、賈廷安。劉源原本在河南省任職，歷任縣長、副市長、副省長，九二年調任武警水電指揮部副主任、政委，後累升武警總部副政委、軍事科學院政委、總後勤部政委；而賈廷安原來在電子工業部、上海市委工作，八九年調到軍委辦公廳，歷任軍委主席辦公室主任、軍委辦公廳主任、總政治部副主任。



對於成長自基層士兵的軍官來說，軍銜是從尉、校、將逐級遞升，由少尉起晉升七次才能到少將。而劉源、賈廷安由於是直接調任軍職，起點就很高。劉源的第一個軍銜就是授予少將，而後又晉升中將、上將。梅宏此番調任軍事科學院副院長，後續亦可直授少將。從背景看，劉源、賈廷安都非常人可比，一為國家主席愛子，一為國家主席大秘，不具備複製性。



而梅宏「參軍」卻具有標誌意義。十八大之後，軍民融合被提升到最高戰略層面，組建中央軍民融合發展委員會，最高領導人掛帥，來推動人才、技術等資源要素的融合。梅宏此次打破壁壘，從地方大學轉到軍事院校，有望成為人才領域軍民融合的示範性事件。



另一方面，眾多軍事院校幹部調任到地方任職。如南昌陸軍學院政委黃恩華調任南昌大學黨委副書記，武警工程大學理學院院長劉建平擔任陝西安康市副市長。而新組建的中央軍民融合辦公室、退役軍人事務部等機構，則都出現了軍、地幹部同台辦公的情況，這在以往也是很罕見的。如退役軍人部副部長方永祥少將同時身兼軍委政治工作部主任助理，中央軍民融合辦戰略規劃局局長梅軍大校，此前曾在總參謀部工作。總體而言，軍地之間的幹部流動，將趨於多元化。