神州觀察：兒子作惡娘護短　社會風氣怎扭轉

內地社會道德淪喪，世風日下，公序良俗無人守，傷風敗俗之事卻有人爭着做；不但自己做，還對子女的缺德行為百般袒護，對於造成的惡劣後果極力抵賴，既無羞恥之心，更無責任擔當，如此「言傳身教」的結果，必然是一代不如一代，社會風氣又怎會有扭轉之日？



貴州貴陽市一對母子近日乘搭屋苑升降機時，兒子突然無故搞破壞，先是將升降機內的指紋鎖強行拆毀，之後再從二十六樓隨手擲下，幸未砸中途人，否則後果不堪設想。更叫人氣憤的是，與其同行的母親不但全程未作阻止，事後更對此矢口否認，直到管理處拿出閉路電視紀錄當面對質，對方才極不情願地承認事件，但就以其子「還是個孩子」為由不欲賠償；可笑的是，其子已是個二十三歲大、發育正常的成年人。



正所謂，可憐天下父母心，在所有慈父慈母的眼中，子女永遠都是長不大的孩子，是他們最大的牽掛，這種大愛絕對令人感動。然而，當面對一個毫無公德心，稍不順意就發瘋耍惡搞破壞，且具備完全行為能力的兒子時，為人母者卻還能表現得如此「寬容」，非但不會博得感動，更會令人憤怒及作嘔；尤其是全程目睹兒子作惡，竟可聽之任之，這樣的「母愛」簡直畸形得讓人害怕。由此更可以看出，這位母親也是個如假包換的缺德之人。



有其母必有其子，這便是典型的上樑不正下樑歪，而從社會傳承的角度來看，這種「上下樑」都歪的家庭無疑極具破壞性，無論文化也好，道德也好，所有推動社會文明進步的因素都將在這裏被阻斷，從而形成一個個頑固的「堡壘」，如同癌細胞一樣，不斷地侵蝕着主流社會價值。



就拿高空擲物來說，其潛在的危險性不言而喻，本該是現代文明社會堅決抵制的事，偏偏在內地層出不窮，像深圳、南京、鄭州等城市，近期便如着魔一般陸續發生，菜刀、斧頭、錘子、啞鈴、滅火筒統統都能往下扔，被砸中者非死即傷，悲劇可謂一單接一單，可又有誰引以為戒了？再看那涉事者當中，既有「無知」的小孩，更有「懂事」的大人，可惜都未將別人的生命安全當回事，自私冷血至此，叫人如何接受？



早前有小孩在廣東省博物館參觀時亂跑亂叫、亂吃東西，被工作人員制止後，有年輕母親竟在留言簿上吐槽稱館方管得太多，限制了孩子的天性，沒將觀眾當上帝看待云云；日前西安市一名女導遊遭四處亂跑的孩子撞倒後，對方家長竟惡人先告狀，要求導遊向孩子道歉，之後更圍毆導遊，簡直無恥之尤。這樣變態的「家教」方式充斥於內地社會，實在是時代的悲哀，卻不知當局有何打救良方？



