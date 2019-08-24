正論：酒店劈價無人住　攬炒噩夢已成真

在「止暴制亂」的呼聲漸成社會主流之際，遭受暴亂重創的旅遊業卻難以復原，後遺症不斷湧現。暑假本是旅遊旺季，惟旅客過門不入，本港星級酒店每晚收費劈價至二百餘元，平過劏房依然乏人問津。一損俱損，裁員潮恐怕很快就會輻射到各行各業，「攬炒」一語成讖。



一場反修例風暴令香港元氣大傷，尤以連續兩日癱瘓機場，阻止旅客出境並禁錮圍毆旅客，向全世界發出香港不安全、不歡迎旅客的訊息，影響最為惡劣。今個月首十日，訪港旅客比去年同期暴跌逾三成，業界預料整個月的下跌幅度達四成，情況比沙士更嚴峻。而且不止內地旅客卻步，東南亞旅行團數量一樣顯著下跌，旅遊業陷入突如其來的寒冬，措手不及。



須知道，旅遊業是本港一大經濟支柱，貢獻香港經濟總量約百分之五，如計及背後相關的物流業、酒店業、零售業、餐飲業等，就業人口更佔本港大半壁江山，牽一髮動全身。以酒店業為例，暑假過去有逾九成入住率，現在只有五、六成，位處示威區的酒店更是門堪羅雀。為了救亡，酒店紛紛劈價吸客，過去動輒索價過千元以至數千元一晚的五星酒店，現在降價至數百元；港島四星酒店甚至只需不足三百元；一些較受內地自由行旅客歡迎的連鎖酒店亦只收二百元一晚，如果以月租計算，甚至比油尖旺區的劏房更平，令人側目。



連酒店價格都大插水，賓館業就更難捱。事實上，現時已有不少導遊及酒店從業員被迫放無薪假，叫苦連天；部分航空公司因訪港客大減而要削減來港航班，情況前所未見。至於零售業及餐飲業同樣遭受重創，零售協會指業界本月初至今的銷售額大跌逾五成，零售商承受龐大的現金流壓力，不排除裁員及結業情況很快就會出現。



失業率最能說明問題。香港近乎全民就業，最近一年半以來失業率只有百分之二點八，惟最新公布數字卻上升至百分之二點九，增加了四千多人，為去年二至四月以來首次，其中餐飲業的失業率錄得最大按年升幅，由百分之四點三增至百分之五，屬百業中最差。這些都是基層打工仔，手停口停，示威者為了一己政治私利和無理訴求，不惜綁架和犧牲基層生存權益，自私自利，莫此為甚。誰最不講人權，誰才是「暴政」，有目共睹。



當然，港府平亂無計，施政無方，執法無能，同樣難辭其咎。整場政治風暴自六月爆發至今，人們但見這些月薪比美國總統還要高的港產精英束手無策，不是投降跪低，就是龜縮無影。雖然財政司司長陳茂波最近推出一百九十一億元救市紓困派糖措施，但最多甜一甜嘴巴，根本無助業界渡過難關。難為港府官員自賣自誇，形容為「天旱甘露」，如果不是自大，就是無知。



羅馬不是一天建成，毀掉只需一天。香港各行各業都被這場政治風暴衝擊得七零八落，搖搖欲墜，港府與其做騷，不如出招止暴制亂，嚴懲黑手，重振旅遊之都的聲譽。



