功夫茶：檢控甩轆勁低能　司底驊貽笑大方

民望低殘、一味捱轟嘅司底驊，應告唔告，要告嘅又經常甩轆，一再上演超低能、勁搞笑嘅「檢控工作」，德不稱位、能不稱官而食其厚祿，霸住毛坑不垃矢，仲話「有誠意繼續為廣大市民服務」，好心唔好成日為自己塗脂抹粉啦。



呢，美國幽默作家羅傑斯曾說：「當你記下自己本來該做的好事，而且刪去自己真正做過的壞事──那，就叫回憶錄了。」哈，對於一味龜縮、只知做鍵盤戰士卸責嘅律政司司長，功夫茶就會咁去形容：當佢記下佢本來該檢控嘅卻不檢控，而且刪去佢真正甩轆嘅瘀事──那，就叫律政工作了！



看官，遠嘅如漢奸黎涉刑恐東方記者一案，鐵證如山，應告唔告，一拖逾兩年仍未聞樓梯響；至於放生漢奸黎兼做其保護傘，更係執法不公嘅活生生例子，你話司底驊一座山咁戙喺度，係唔係拮眼篤鼻吖？



好嘞，講番最近一兩單司底驊能不稱官嘅瘀事，等大家不必健身，都輕易笑到有腹肌！呢，社民連吳文遠一六年向時任特首梁振英擲三文治，錯擲梁身後嘅總督察單畸士，吳原被裁定普通襲擊罪成，判監三星期，其後上訴得直。律政司不服高院判決提出終審上訴，終審法院日前駁回律政司嘅上訴許可申請。嗱，首席法官質疑律政司所提論據終審庭都已處理過，為何仲要終院再覆檢一次？功夫茶不禁大笑三聲：咁即係話律政司「浪費法力」喇！



法官仲話，只有非常特殊情況，先會由終院重新審視證供，責問律政司認為本案特殊情況為何？盲嘅都知佢話緊律政司檢控求其！大家睇怕都知點解司底驊咁多甩轆、咁多煞停檢控事件簿啦！有時又不按程序在時限內提交文件，有時又錯誤理解法律條文，有時又提交錯誤案情，唔到你唔服！



不妨講多單超市被控「預先包裝食物未有適當地加上標籤」嘅笑話，裁判官認為涉案蔬菜屬新鮮食品，可獲豁免，不用加上標籤，故裁定超市罪名不成立。呢，控方低B到迹近腦殘，指該些蔬菜曾冷凍處理，唔算係新鮮食品喎！哎呀，功夫茶喺海鮮酒家歎生劏象拔蚌，既係刺身，通常都會用冰鎮，難道功夫茶可以話「冷凍」就唔係「新鮮」，唔該咪計海鮮價咩？



嗱，睇吓裁判官點窒律政司嘅檢控戇居，佢話由澳洲引入嘅車厘子，或由歐洲入口嘅生蠔，運送期間必經冷凍處理，但消費者享用時都會視為新鮮食品，海關亦唔會因此檢控商家違反《商品說明條例》，故裁定「新鮮」同「冷凍」可以並存！



唉，司底驊根本無常識，檢控粗疏唔經大腦，想佢守護法治喎，真係難過從石頭榨出血來。有呢個活寶貝獻世，市民唔反白眼兼嘔白泡至奇！



