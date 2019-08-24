世界視線：副總理欲上層樓　意政局波譎雲詭

隨着意大利總理孔特辭職下台，五星運動和聯盟黨之間維持僅十四個月的「政治婚姻」宣布破裂。總統馬塔雷拉日前與各大政黨領袖會面，商討籌組新執政聯盟，若最終無法達成共識，將提早舉行大選。意大利政壇這一波權力大洗牌，不但牽動各派系的權力分布，更關乎副總理薩爾維尼能否實現「扶正」的政治野心。



事實上，人們對五星運動和聯盟黨的結盟一直不看好，五星運動提倡直接民主、增加福利開支並提倡綠色經濟，佔據政治光譜的極左一端；聯盟黨恰恰相反，支持減稅及反移民，支持者主要來自北部的富裕地區。兩派的最大公約數，只是打着「反建制」旗號吸引選民而已。雙方決裂，恰好證明「為團結而相同」終非長久之計。在興建連接都靈與法國里昂高鐵的問題上，五星運動和聯盟黨各不相讓，聯盟黨支持工程，表面理由是有助意大利貨品出口，實際上卻是選票考慮（都靈是聯盟黨在北部的大票倉）；五星運動則以工程造價過高、對環境造成巨大影響而堅決反對，最終薩爾維尼決定向孔特「逼宮」，提出不信任動議。



薩氏憑藉對非法移民的鐵腕態度，加上善於做騷建立個人形象，民望節節上升；更重要的是，一年多前聯盟黨的議席只有五星運動一半左右，身為老二惟有安分一點。時移世易，今年六月歐洲議會選舉，聯盟黨得票遠遠拋離五星運動，最新民調更顯示聯盟黨的支持度約四成，在政黨林立的意大利，成績不可謂不驚人。在此情況下，薩氏自然乘着大好形勢提前大選。



然而理想歸理想，現實歸現實，薩氏總理之路仍然存在一定暗湧。五星運動現正跟中間偏左的民主黨商談合作，一旦成事，將有望以拖待變，等到聯盟黨勢弱再徐圖後計。沒錯，五星運動跟民主黨政治立場火星撞地球，兩邊頭面人物一邊談一邊惡言相向，但五星運動跟聯盟黨何嘗不是因利益走在一起？對於民主黨來說，五星運動跟薩爾維尼同樣討厭，但跟前者合作卻可執政，或許是不錯的交易。



