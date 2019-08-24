一國兩制憲政設計下，中央全面管治權的提出和落實，不是要在制度上「動手腳」，而是要在行政、立法、司法等管治方面解決「人的因素」問題。古今中外，無論甚麼制度、甚麼社會環境，都是「為政在人」和人的因素第一，「人的思想第一」。無論制度怎麼設計、怎麼合理、怎麼周密、怎麼制衡，執行制度的人、管治社會的人出了問題，思想和主觀能動性有自己的算盤和另有所圖，那就照樣可以讓許多事情「走樣變形」，被個人把玩。



香港回歸初期，朝廷曾經相信一國兩制憲政設計下的「港人治港、高度自治」的各項制度相當合理完善，掌握着行政、立法、司法管治權的「港人」可以正確而無偏見的貫徹落實一國兩制，管好香港，為中國的現代化貢獻價值，因此「高枕無憂」的當起了甩手掌櫃，後來方知大大失誤失策。



不錯，一國兩制寫在香港《基本法》中，是國家憲制、憲法的產物和授權，香港的「原有制度和生活方式」也幾乎原封不動的直通特別行政區。但是，在怎麼看待和貫徹落實一國兩制，怎麼發揮香港行政、立法、司法等各方面的管治功能和實現甚麼樣的管治結果上，治港港人中的「人的因素」和「思想因素」，與「一國」的要求是很不一樣的，而且起了十分重要的作用。



二十多年來，香港亂象叢生，反中亂港集團猖獗，港獨分裂勢力冒起，管治失序，經濟、民生、競爭力大幅滑坡，對一國離心離德，所有這一切，皆因制度設計下「人的因素」出了問題，是因掌握管治權力的某些港人「思想出了問題」。



因此，朝廷擬推出中央全面管治權解決問題，就不能不在「換人換思想」方面真下工夫。這方面當然要有具體的方法和步驟，其目的是要把香港管治權和落實一國兩制的政治大方向掌握在自己手中。不過，這個關鍵因素同樣不易解決，一是在一國兩制、港人治港下，對「港人」的「人的觀察和選擇」受到極大的局限，難以明察；二是中央「自身」的思想也會時有誤判和誤區。