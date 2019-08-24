一犬吠影，百犬吠聲。英國駐港總領事館一名職員被內地警方行政拘留，英方還沒了解事情真相便對中方大興問罪之師，香港那班洋奴漢奸也紛紛替洋主子幫腔，毒蘋果甚至聲稱「公安疑西九拘英領館職員」。事情真相如何？內地官媒透露，該名領事館職員因涉嫌嫖妓被行政拘留十五天。



嫖妓被捕畢竟不是一件光彩的事，當事人本想低調處理，不想讓家人知道，詎料英方咄咄逼人，部分媒體扭曲事實，有人甚至上綱上線，將此事與香港當前亂局聯繫起來，質疑內地政治打壓。無奈之下，內地警方只好透過官媒將事情真相公諸於世，當事人出醜露乖，要怪只能怪香港這班人多管閒事，添煩添亂。



最荒謬的是，真相已經大白，有些人依然認為該名英國領事館職員是「被嫖妓」，其家人更聲稱「公道自在人心」。當年有位民主黨成員在內地嫖妓被捕，該黨也是一口咬定內地政治打壓，沒想到這麼多年過去了，反對派依然沒有任何長進。



一處鄉村一處例，任何人去到任何地方，都必須遵守當地法例。近日網上流傳一名香港青年在內地高鐵列車上態度囂張，不僅拒絕查票，還對內地乘客叫囂「滾回中國」；網上還瘋傳數名香港青年在廣州派發反修例傳單而被調查，據說有人更被扣留。這些年輕人也許在香港橫行無忌，連警方也退避三舍，因此自我膨脹，以為在內地也可以為所欲為，竟腦殘到在中國的地方叫中國人「滾回中國」，可見他們是多麼的幼稚無知，多麼的狂妄自大。



必須知道，狂妄自大是要付出代價的。曾在佔領之亂中充當漢奸黎「私人保鏢」的郭紹傑，去年以保釣成員身份到日本靖國神社外示威抗議，結果被日本警方拘留至今，叫天不應，叫地不靈。香港居民在內地被扣，反對派大做文章，郭紹傑在日本孤立無援，反對派無動於衷，這不是懼外欺內又是甚麼？