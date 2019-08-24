鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、立法院前院長王金平昨日一同出席台北市政府舉辦的「八二三炮戰」紀念活動，「郭柯王」終於「同框」，但郭台銘只撂了一句 「捍衞中華民國自由民主的決心，永不改變」，王金平則說「目前也沒有甚麼事，不必再約」。「郭柯王」結盟似乎還未啟動，但民調持續下跌的韓國瑜及國民黨仍處於被動態勢，黨內整合方面無所作為。



有消息指郭台銘除了獨立參選，也考慮留在國民黨，以「報備參選」模式與國民黨總統參選人韓國瑜一決勝負，黨主席吳敦義表示「傷腦筋」。經過黨內初選國民黨只有一個參選人，而總統選舉也只有一人能當選，何來報備參選呢？報備參選只適用於多席次的議員選舉。吳敦義需要「傷腦筋」嗎？



國民黨必須團結，否則重返執政無望，這應該是黨內共識，但吳敦義連見郭台銘一面都十分困難，試問又如何整合？對於「吳郭會」，郭台銘只通過幕僚回應：「郭董」要拜會和討論香港問題、中美貿易戰、朝鮮半島緊張等國際產經議題對台灣的影響，行程滿檔。曾經是國民黨「失聯黨員」的郭台銘，因為要參加總統黨內初選，搖身一變成為「榮譽黨員」，初選結果公布後，郭又恢復「失聯黨員」狀態。台灣首富玩政治，真是讓人看不懂！郭是否參選的訊息，國民黨根本無法掌握。但拱郭參選卻大有人在，柯文哲是其中一位。如果郭台銘獨立參選，三強鼎立，韓的聲勢只能上升不能下滑，否則會遭棄保，甚至重演當年「換柱」醜劇，國民黨恐怕無法翻身，只能「永續在野」！



韓國瑜代表國民黨參選總統以來，選情低迷，民調下挫，聲勢大不如前。那是因為：一、黨內整合毫無進展，郭台銘、王金平二人仍然擺出一副「我自行我道」的姿態，讓支持者失去信心。二、香港「反送中」運動令蔡英文民調上升，而國民黨進退失據，拉低了藍營的支持。三、黨內外「黑韓」攻擊一浪接一浪，韓國瑜及國民黨反擊無力，令韓的聲勢與形象受到損害。去年「九合一地方選舉」民進黨因執政無能累積民怨而重挫，國民黨本有乘勝追擊的本錢，重返執政有望，奈何總統黨內初選導致分裂，整合困難，選情並不樂觀。國民黨現在好像只能被動地等待「郭董」以大局為重，不要攪局；又或者寄望「一日有民怨，國民黨有機會」，因為蔡英文雖然有現任執政優勢，但三年多以來的施政不力有目共睹，民眾會繼續利用選票向民進黨說不。



歷史學家唐德剛有一句話：「處患難可勉強相安，處順世則難免相爭，處安樂則必然相戮。」證諸台灣政情，誰曰不宜！