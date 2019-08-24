中央出手整頓國泰航空後，除了多名高層「人頭落地」，被捕受查的機組人員被炒，譚文豪即日請辭即日獲批，亦有些被指為帶頭參與動亂的工會職員被解僱，可說手起刀落絕不留情，震懾效果巨大。



官媒近日將矛頭從國泰指向港鐵，批評「港鐵出軌了」，皆因每次動亂都容許暴徒在站內大肆破壞，並提供「特別列車」接載暴徒離開，擺明同警方甚至中央作對，陽奉陰違。結果不旋踵港鐵即跪低，表明一旦遇到暴力事件，可在沒有預告的情況下即時關閉車站和停止列車服務，昨晚更擬申請禁制令禁暴徒阻鐵路運作。



有國泰「前車之鑑」，港鐵總算「識時務者為俊傑」。誠然，商業機構又好，公共機構也罷，做生意就要遵守法律，公然與政府作對根本沒有好處。尤其是港鐵高層個個高薪厚祿，難道他們不怕飯碗不保嗎？至於基層員工只是打工仔，更無謂因為政治事件而對着幹，被炒後漢奸黎、反對派、暴徒或美國佬不會供養他們，蝕底的只是自己而已。



有些香港人義憤填膺，認為這是中央干預打壓，但別說這些措施都是有法可依，即使真的干預打壓又怪得誰？有果必有因，沒有反對派煽動暴徒搞事，就沒有警方武力執法；沒有暴徒大肆破壞，就沒有中央的應對措施；沒有縱容暴徒的高層和市民，就不會有高職和員工被炒。與其一味怪責別人，不如反省一下自己的責任，好好的香港變成一片頹垣敗瓦，整天吵鬧不堪，到底是誰之過？



君不見，數日前反對派發起在元朗西鐵站靜坐，又演變成暴徒暴力破壞，垃圾桶、回收箱、報紙箱全部遭他們拆毀，鐵閘被他們自行關上，消防喉和滅火筒被胡亂使用，站內濕漉漉狼藉一片。這些行為全部都觸犯刑事毀壞罪，但是因為法不責眾，他們破壞完之後拍拍屁股施施然散去，港鐵還要提供特別列車供他們離開，世界上還有比這更荒謬的事情嗎？