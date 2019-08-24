政治就是一場一場輿論鬥輿論的戰爭，特區政府搞不好政治，因為不懂打輿論戰。反對修訂《逃犯條例》的陣營老是叨唸着，說「五大訴求，缺一不可」，其實五項要求，大部分都不近情理，但政府及建制派聽之任之，不懂反駁。部分市民不知就裏，便以為道理真的在反對派一方，致使輿論戰一敗塗地。



反駁力量要打到點子上去，口號要奪目加「搶口」，對方用「五大訴求，缺一不可」，你就依同樣理路，予以迎頭痛擊，將口號改為「五大訴求，缺乏理性」，然後逐點批駁。



第一項訴求是要撤回修例議案。其實，政府早已宣布議案壽終正寢，跟撤回的意思無異，真不明白反對派字典中的詞彙何以如斯貧乏，他們似乎不懂得何謂同義詞，請問如果我用「撤銷」二字又是否可以？就非要用撤回不可嗎？



第二、第三項訴求是撤回暴動定性和撤銷所有抗爭者的控罪。但政府剛將上月在元朗打人的兩個白衣人送審，以暴動罪起訴。在這次衝突中，傳聞是親建制的白衣幫與反對派的黑衣幫，乃尖銳對立的兩夥人。法律面前人人平等，如今已有白衣人被控暴動罪，若然黑衣人明明違法也不能檢控，請問反對派，你們提出這樣的要求，能不面紅嗎？



第四項訴求是成立獨立調查委員會，未知反對派的頭目可有想過，其實這一項訴求與第二、第三項是矛盾的，你們是在自打嘴巴而不知。成立獨立調查委員會就是要全面徹查事件，為問題定性及提供處理方法。委員會如果將示威者某些行為定性為暴動，請問可不可以？如果不可以，還算甚麼「獨立」？另外，委員會如果查出警方的暴行，按理是該追究的，但何以抗爭者犯法又不能追究呢？



至於第五項有關雙普選的訴求，乃超出特區政府的權力範圍，提出來是多餘的。