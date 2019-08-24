九間大專院校學生會將於下月二日發起為期兩周嘅「罷課不罷學」行動，要求特首林鄭於下月十三日晚上八時前正面回應「五大訴求」，否則考慮將行動升級，包括無限期延長罷課。都是成年人了，應該有「獨立之人格，自由之精神」，一世罷課，一生蹉跎歲月不畢業，那是自家「要怎麼收穫，先那麼栽」的問題，一切後果自負。



之不過，此間有所謂的中學生平台，依然煽動罷課，自己想做廢青也就算了，卻用心不良，拉攏更多心智未成熟的中學生作為「政治燃料」，企圖向政府施壓，令本港的反修例衝突無休止的進行下去，真是其心可誅！



正如有論者指出，反對派經常把「公民責任」、「公民意識」等掛在口邊，問題是，中學生有履行公民責任的能力和資格嗎？沒有！按照香港法律，年滿十八歲才擁有選舉權，才是真正意義上的公民。如今，政客無良，為了一己之私或不可告人的政治目的，鼓吹這些不具備真正意義公民身份的中學生履行公民責任，結果使這些未夠秤的中學生淪為某些人的政治工具或「炮灰」，思之使人黯然。



有學者指出，學校裏沒有敵人，要言之，就是學校不是政治戰場。學生為甚麼不珍惜學校這個原本是求知求學、修身養性學做人的園地？政客為甚麼如此無恥要中學生「攬炒」？有人說得好，從政者必須恪守政治倫理，要有底線原則。然而，世道衰微，人心不古，今天的香港，妖風邪說多如塵埃；反對派經常黑白不分，已經淪為政治流氓，要他們講政治倫理，只能是拿舌頭來磨刀，吃虧的是自己！



老朽嘗言時光易逝，青春難延，並敬告中學生們，切勿輕言罷課。林語堂一次對大學生的演講說，大學時以為甚麼都懂，畢業後才知道甚麼都不懂；中年又以為甚麼都懂，晚年才覺悟一切都不懂！同學們，珍惜學習的每一個機會啊！