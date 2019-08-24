全港開學在即，但社會暫時尚未回復平靜。筆者近日收到不少家長包括警員家屬、非警員家屬，都向我表達對現時情況感到憂慮、擔心及驚恐，尤其是警員家屬近來在網上被鋪天蓋地「起底」，其中更不乏有教育界人士發表針對警員子女的言論，對此，大家擔心九月份復課後，欺凌情況會進一步惡化。



自六月底起，已有一千六百多名警員及家屬被「起底」。早前更有學校的助理校長、社工等人，在網上發表針對警員子女的殘暴惡毒言論，例如聲稱要「招呼」、「整死」他們；加上警員家屬的姓名、住址、相片、學校等個人資料都被公開，揚言要在開學後對其不利，對警員子女心靈造成很大的創傷，擔心會因為不同政見或父母的職業而被同學歧視或欺凌。



此外，一些在反對派煽動之下參加了近期違法示威活動的學生在網上表示，將會以孤立、嘲諷、壓制甚至是暴力等手段，對其他不認同罷課立場的同學，進行校園欺凌。



教育局和學校管理層面對這些校園暴力的苗頭，絕不能掉以輕心，必須全面加強學校的管理以及對學生的教育，一旦發現有欺凌現象，要迅速處理，樹立正氣，禁止欺凌歪風。如果屬於學生年幼無知而作出的行為，不僅要加強教育，還要按照校規、校紀作出適當處理。如果個別教師違反職業道德操守，在校園裏故意煽動仇恨，企圖用政治擾亂正常的教學秩序，學校管理層要作出懲處，情況嚴重者更應取消其教師資格，不能讓其教壞學生，荼毒學生。



筆者所屬政黨已向政府提出多項建議，包括教育局發出官方文件重申教育界相關的專業操守指引，如有教師涉及情節嚴重的欺凌或歧視個案，應被注銷資格，以及設立支援受欺凌學生的電話熱線等。對於校園欺凌問題，各方應同心協力保護學生，將暴力與歧視趕出校園。