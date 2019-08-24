近日，中共中央、國務院發表正式公告，支持深圳建設「中國特色社會主義先行示範區」。這份名為《關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》（下稱《意見》）的文件，再次展現深圳從當年作為經濟特區，一直是國家改革開放的試驗田，把國家某些希望嘗試的新政策，下放自主權給這個城市做實驗。若試驗成功，就推廣至全國；就算失敗，也不致影響大局。但當中最大的問題，不在於成功與否，而在於鄰近的香港，在深圳這一波發展中，將會身處何許的光景？



在《意見》內容中，其中有兩點非常值得我們注意：一是示範區將促進與港澳金融市場互聯互通和金融（基金）產品互認，推進人民幣國際化先行先試，探索創新跨境金融監管。二是示範區還將以高標準建設自由貿易試驗區，加快構建與國際接軌的開放型經濟新體制，支持深圳試點深化外匯管理改革，推動更多國際組織和機構落戶深圳，支持深圳舉辦國際大型體育賽事和文化交流活動，探索設立國際海洋開發銀行等。



眾所周知，跨境金融和寬鬆的外匯管理，一直都是香港的「品牌」，也是香港作為國際金融中心的法寶，國家這次的政策改變，是否意味着香港社會的不穩，要為國際金融中心準備後備車胎呢？財政司司長陳茂波被問到香港的經濟地位會否被深圳替代，他淡然和自信地指出，香港有制度優勢，包括「一國兩制」優勢、國際化、知識產權保障等優勢、司法獨立和施行普通法制與國際接軌，他更以手提電話蘋果和華為的生產為例，指若香港手持知識產權，生產等後續工作放在深圳等內地城市，對香港有很多經濟好處。



令人驚訝的是，陳茂波作為特區政府的第三把手，負責經濟及財金政策，還以這種上世紀八、九十年代流行的「前店後廠」概念，套用在粵港澳大灣區的新時代中，在思維上實在嚴重落後於形勢。就算陳茂波要保持香港自信，也絕不能自我感覺良好，事實上，最近已有不少大公司例如阿里巴巴、百威亞太等，都因為香港政治動盪而推遲在香港上市的計劃。香港最有優勢的金融中心地位尚且受到威脅，其他行業就更不用說了，海上航運中心早已被鄰近地區超越而淪為二流港口，現在連航空樞紐地位也因為連日的違法示威癱瘓機場事件，不但客運、貨運受影響，連聲譽也受到嚴重打擊。



一直以來的國家政策，都刻意抑制香港附近地區例如深圳、廣州的國際航線開辦，令香港成為區內最有優勢的航空中轉站，但經此一役，實在難以評估國家政策是否有改變。深圳示範區若成功轉型，這正好合乎諾貝爾經濟學獎得主羅默（Paul Romer）所提倡的「特許城市」概念。香港的當務之急，當然是團結各界止暴制亂，讓社會重回正常運作，在風暴過後還要重拾市民的信心，關鍵是要讓我們本地的人才發展所長，推動真正多元產業，打破一直以來的金融和地產霸權，否則香港作為「一國兩制」的特別行政區的作用，恐怕就會變得愈來愈不重要。