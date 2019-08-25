功夫茶：港人無奈捱貴豬　廢官一味噏無謂

一個衰世，零舍多瘟疫！呢，香港鼠疫為患，全球八宗大鼠戊型肝炎病例，獨佔其七；而內地自去年爆發非洲豬瘟，至今仍未受控，殺豬無數，搞到豬肉價格好似斷咗線嘅紙鳶，愈升愈有，成百三四蚊港紙一斤，對基層而言，認真攞命。



又難怪港人呻到樹葉落，眼見供港活豬拍賣價升至五十年來歷史高位，港產官僚除咗廢噏，完全冇計點樣令豬肉價格回復正常，連功夫茶都忍唔住要請佢食超記老味喇！



嗱，高官至叻做鍵盤戰士卸責，食衞局局長陳肇始發表網誌，提供一堆數字，無非話豬肉升到阿媽都語認得，貴咗幾多個百分比，跟住指出內地已相繼推出增加生豬供應同穩定價格措施，包括國務院剛公布嘅五項措施，同埋廣東省十二個部門早前聯合出台嘅供應十條措施喎。阿姐，呢啲關我哋叉事咩？香港有冇措施吖？



廢官原來係想講，好多嘢唔係一蹴而就，以現時大環境來講，恐怕供港活豬量少價高嘅情況將會維持一段時間。喂，呢啲「阿爸係男人」嘅嘢，講少啲唔會口臭嘅！家陣業界嗌晒救命，活豬拍賣價升到每擔四千四百多港元，貴到破晒紀錄！你仲喺度廢噏乜嘢「大環境」，真係食懵你咩！



功夫茶但知，基層市民捱貴豬肉，甚至要戒食豬肉，內心只會吹你個大喇叭！而來自草根階層嘅工人大佬，想買個豬肺煲個菜乾湯都唔得，難免谷到爆，出言不遜「頂你個肺」！局長咁尊貴，畀人問候就無謂啦！



即係咁，話你完全冇做嘢又好似唔係咁公平，廢官話喎，過去一年有同內地部委和各單位密切聯繫，共同應對豬瘟疫情和保障活豬供應云云，又話期間曾兩度與海關總署署長會面，交流非洲豬瘟防控工作，轉達香港業界希望提高活豬供港數量嘅期望。嘩，講就好似好狠勁，之不過又係口水多過浪花，只見身郁唔見米白，勞而無功啫！期望最終又係失望，有籃用咩？



嗱，鄧小平佢老人家就講得啱喇：不管黑貓白貓，捉到老鼠就是好貓！豬肉價貴皆因來貨少，作為問責高官，老百姓才不管甚麼「大環境大檸樂」，總之，你能夠令到平民百姓笑嘻嘻食到合理價錢嘅豬肉，嘴角有點油水，那你就是好官！



活豬拍賣價創新高，受害嘅除咗消費者，仲有業界，部分肉檔買唔到豬，寧願唔營業；牽一髮動全身，影響埋運輸、肉枱工人都冇工開，已有屠房陷入執笠邊緣，咁搞法，因住官逼民反啊！功夫茶建議一眾高官，官邸如有花園者，不妨率先圈個豬棚，試吓養兩三頭豬供市場應急，點都好過一係龜縮、一係廢噏無謂吖！